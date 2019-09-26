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26 сентября 2019, 13:09



В понедельник старейшая фирма мира Thomas Cook, владелица российских «Интуриста» и «Библио-Глобуса», заявила о банкротстве и начале процесса ликвидации.

Фото: pronedra.ru

Просмотров:118 В Британии массовое возвращение туристов уже назвали крупнейшей в истории страны эвакуацией в мирное время. В свою очередь СМИ пытаются спрогнозировать, каким станет туристический бизнес без этого гиганта и чем всё это грозит туристам. Не осталась в стороне от коллег и «Заполярная Правда». Подробнее читайте в рубрике «Тема недели» в ближайшем номере газеты.Фото: pronedra.ru