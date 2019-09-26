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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:51 Сегодня утром госавтоинспекторы провели рейд «Детское удерживающее устройство». За час работы составлено восемь административных протоколов.
13:53 Пятилетие благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» отметили во Дворце культуры компании.
13:53 Правильный источник. В стране заработал единый ресурс для родителей растимдетей.рф.
13:09 Норильские школьники погрузились в «Глубину»: в Молодёжном центре прошёл всероссийский исторический квест.
13:09 В понедельник старейшая фирма мира Thomas Cook, владелица российских «Интуриста» и «Библио-Глобуса», заявила о банкротстве и начале процесса ликвидации.
13:09 Эксперты: налоговый вычет для соцобъектов Арктики снизит нагрузку на бюджет.
21:39 На станции юных техников заработала мастерская ручного труда «Технарики». На занятия приглашаются все желающие.
17:15 «Музей города – всем городом»: 80-летний юбилей Музей Норильска отметит преображением, которое начнётся с общественной разработки его концепции.
17:06 Завершён ремонт водопропускной трубы на выезде из Кайеркана. Временная объездная дорога на Алыкель демонтируется.
16:26 Медвежий патруль - реальный сценарий. В Арктике нужны волонтёры, предупреждающие население о приближении хищников.
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