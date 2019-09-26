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26 сентября 2019, 13:09



Норильские школьники погрузились в «Глубину»: в Молодёжном центре прошёл всероссийский исторический квест.

Так, на одной из станций под названием «Арктическое богатство» ребятам предлагалось добыть нефть. Для этого им был дан шприц и стаканчик с сокровищем недр (их роль играла гуашь, разведенная в воде). Усложнялась ситуация тем, что «скважина» находилась на расстоянии двух метров от «буровой установки». Понадобилась смекалка и слаженная командная работа. На станции «Спасательное судно «Игорь Белоусов» участников познакомили с историей создания и оснащением машины, обозначили, что работала она, когда современных средств передачи информации ещё не было. И в этих обстоятельствах им предлагалось в абсолютной тишине передать данные с условного эхолота. А станция «Открытие подземных шлюзов» погружала команды в историю чернобыльской аварии: в темноте, основываясь только на подсказках товарищей, двое участников проходили лабиринт и открывали «вентили», спускающие зараженную радиацией воду. В квесте принимали участие пять команд – организованные группы от школ и самостоятельно заявившиеся ребята - которые успешно справились со всеми заданиями. Фото Дениса Ключкина

Просмотров:101 Три десятка ребят от 13 до 18 лет вчера увлечённо выполняли хитроумные задания квеста, разработанного в московском штабе. По словам норильских организаторов, активистов муниципального штаба «Волонтёры Победы», они постарались максимально точно воспроизвести детали заданий на восьми станциях, которые проходили участники. Все задания касались тайн, истории и подвигов, скрытых в «глубине». С историей вопроса команды знакомились перед началом прохождения трассы.Так, на одной из станций под названием «Арктическое богатство» ребятам предлагалось добыть нефть. Для этого им был дан шприц и стаканчик с сокровищем недр (их роль играла гуашь, разведенная в воде). Усложнялась ситуация тем, что «скважина» находилась на расстоянии двух метров от «буровой установки». Понадобилась смекалка и слаженная командная работа.На станции «Спасательное судно «Игорь Белоусов» участников познакомили с историей создания и оснащением машины, обозначили, что работала она, когда современных средств передачи информации ещё не было. И в этих обстоятельствах им предлагалось в абсолютной тишине передать данные с условного эхолота.А станция «Открытие подземных шлюзов» погружала команды в историю чернобыльской аварии: в темноте, основываясь только на подсказках товарищей, двое участников проходили лабиринт и открывали «вентили», спускающие зараженную радиацией воду.В квесте принимали участие пять команд – организованные группы от школ и самостоятельно заявившиеся ребята - которые успешно справились со всеми заданиями.Фото Дениса Ключкина