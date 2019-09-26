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26 сентября 2019, 13:53



Правильный источник. В стране заработал единый ресурс для родителей растимдетей.рф.

Глава Минпросвещения России, в частности, ответила на вопрос о проблеме доступности дошкольного образования. – Там, где были проблемы с доступностью, – сельские территории, малонаселённые пункты, – мы активнее развиваем новые формы дошкольного образования через включение в том числе частного сектора, развитие семейных групп. Особая задача – уйти от очередей в детский сад для самых юных наших воспитанников. Отдельная программа по строительству яслей уже полным ходом идёт по стране. К 1 сентября по России свои двери открыли 126 новых детских садов, до конца года их число превысит 560, – пояснила Васильева. Министр сообщила о запуске единого ресурса для родителей растимдетей.рф, на котором они смогут найти полезную информацию, связанную с воспитанием и обучением. – Созданные в рамках сайта разделы «Младенцы», «Раннее детство», «Дошкольники» затрагивают основные вопросы по воспитанию и уходу за детьми, в том числе - с ограниченными возможностями здоровья. Помимо информационной работы мы максимально приближаем этот портал к нуждам родителей. Это различные сервисы: от поиска детского сада и центров дополнительного образования до консультаций в режиме реального времени и поддержки родителей в трудные минуты. Не все мы сразу рождаемся академиками воспитания, но я убеждена, что мы можем стать таковыми при правильном подходе. Ольга Васильева также подчеркнула, что государство продолжает поддерживать частные детские сады. – Сегодня негосударственный сектор дошкольного образования остаётся значительным. Число частных детсадов с 2013 по 2017 год выросло в 1,6 раза, а число воспитанников – почти в 2 раза. Лучший опыт регионов в этом направлении продемонстрировали Белгородская, Московская и Рязанская области, Санкт-Петербург и Москва. Фото Ирины Яринской

Просмотров:81 Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева в интервью изданию «Аргументы и факты» рассказала о том, что меняется в российском дошкольном образовании, каким должен быть современный воспитатель, а также - о запуске системы консультативной помощи родителям по всей стране.Глава Минпросвещения России, в частности, ответила на вопрос о проблеме доступности дошкольного образования.– Там, где были проблемы с доступностью, – сельские территории, малонаселённые пункты, – мы активнее развиваем новые формы дошкольного образования через включение в том числе частного сектора, развитие семейных групп. Особая задача – уйти от очередей в детский сад для самых юных наших воспитанников. Отдельная программа по строительству яслей уже полным ходом идёт по стране. К 1 сентября по России свои двери открыли 126 новых детских садов, до конца года их число превысит 560, – пояснила Васильева.Министр сообщила о запуске единого ресурса для родителей растимдетей.рф, на котором они смогут найти полезную информацию, связанную с воспитанием и обучением.– Созданные в рамках сайта разделы «Младенцы», «Раннее детство», «Дошкольники» затрагивают основные вопросы по воспитанию и уходу за детьми, в том числе - с ограниченными возможностями здоровья. Помимо информационной работы мы максимально приближаем этот портал к нуждам родителей. Это различные сервисы: от поиска детского сада и центров дополнительного образования до консультаций в режиме реального времени и поддержки родителей в трудные минуты. Не все мы сразу рождаемся академиками воспитания, но я убеждена, что мы можем стать таковыми при правильном подходе.Ольга Васильева также подчеркнула, что государство продолжает поддерживать частные детские сады.– Сегодня негосударственный сектор дошкольного образования остаётся значительным. Число частных детсадов с 2013 по 2017 год выросло в 1,6 раза, а число воспитанников – почти в 2 раза. Лучший опыт регионов в этом направлении продемонстрировали Белгородская, Московская и Рязанская области, Санкт-Петербург и Москва.Фото Ирины Яринской