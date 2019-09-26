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26 сентября 2019, 13:53



Пятилетие благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» отметили во Дворце культуры компании.

- Цель программы изначально была заявлена как создание благоприятных условия и возможностей для устойчивого развития территории, - говорит начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» Наталья Дунаева. - Сегодня программа полностью соответствует этой цели. Мы действительно достигли высоких результатов, о чём красноречиво говорят все показатели. Думаю, жители Норильска согласятся и поддержат меня в этом. Эксперты считают самыми яркими событиями программы за эти пять лет «Форум социальных технологий», праздник «ПикНик», фестиваль науки Arktic Wave, который привлёк внимание не только детей и молодёжи, но и взрослых. Сюда же относится и конкурс социальных проектов, большинство из которых сегодня приобрели самостоятельность и продолжают жить уже вне поддержки грантов «Норникеля». Подробнее об итогах работы программы читайте в ближайших выпусках «Заполярной Правды». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:88 Дате была посвящена встреча участников, экспертов и руководителей программы, занимавшихся на протяжении этого времени социальными проектами на территории Норильска и Таймыра.- Цель программы изначально была заявлена как создание благоприятных условия и возможностей для устойчивого развития территории, - говорит начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» Наталья Дунаева. - Сегодня программа полностью соответствует этой цели. Мы действительно достигли высоких результатов, о чём красноречиво говорят все показатели. Думаю, жители Норильска согласятся и поддержат меня в этом.Эксперты считают самыми яркими событиями программы за эти пять лет «Форум социальных технологий», праздник «ПикНик», фестиваль науки Arktic Wave, который привлёк внимание не только детей и молодёжи, но и взрослых. Сюда же относится и конкурс социальных проектов, большинство из которых сегодня приобрели самостоятельность и продолжают жить уже вне поддержки грантов «Норникеля».Подробнее об итогах работы программы читайте в ближайших выпусках «Заполярной Правды».Фото Дениса Кожевникова