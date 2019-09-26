Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40893

26 сентября 2019, 14:51



Сегодня утром госавтоинспекторы провели рейд «Детское удерживающее устройство». За час работы составлено восемь административных протоколов.

Госавтоинспекторы напомнили автомобилистам, что детей до семи лет можно перевозить в автомобиле только с использованием специальных удерживающих устройств, соответствующих весу и возрасту ребёнка. Водителю такси за нарушение правил перевозки детей грозит административный штраф в размере трёх тысяч рублей. С начала 2019 года за нарушение правил перевозки детей было привлечено к ответственности более 300 водителей. Фото Михаила Назарова

Просмотров:59 Профилактическое мероприятие прошло в рамках недели безопасности рано утром, когда большинство родителей отвозят детей в школы и детские сады. За час работы автоинспекторы составили восемь административных материалов за нарушение правил перевозки детей в автомобилях. Полицейские останавливали машины с юными пассажирами и проводили профилактические беседы с водителями, напоминая им о необходимости использования автокресел и ремней безопасности с детскими треугольниками. Жёсткие цифры объясняли родителям то, что не всегда читается за словом «Правила»: при аварии на скорости в 30 километров в час взрослый не сможет удержать семикилограммового малыша, потому что его вес увеличится до 135 килограмм. Если же скорость движения вырастет до 40 км/ч, то вес взрослого 70-килограммового человека при ударе составит около 2,5 тонны. То есть если взрослый придавит в аварии собой ребёнка, его кости не выдержат. Удар при ДТП на скорости 100 км/ч будет в точности такой же, как при падении на землю с крыши 12-этажного дома.Госавтоинспекторы напомнили автомобилистам, что детей до семи лет можно перевозить в автомобиле только с использованием специальных удерживающих устройств, соответствующих весу и возрасту ребёнка. Водителю такси за нарушение правил перевозки детей грозит административный штраф в размере трёх тысяч рублей.С начала 2019 года за нарушение правил перевозки детей было привлечено к ответственности более 300 водителей.Фото Михаила Назарова