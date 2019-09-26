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26 сентября 2019, 15:34



В новогодние каникулы талнахцы будут смотреть кино в обновлённом кинозале КДЦ Высоцкого.

Как пояснил Дмитрий Самородов, начальник УКРиС, в зале полностью заменят отделку на новые звукопоглощающие конструкции и материалы, которые улучшат динамику звука в зале: смонтируют звукоизоляционные потолочные плиты, новое освещение, напольное покрытие, гребёнку под кресла. - Здание с момента постройки ни разу капитально не ремонтировалось. Конечно, материалы износились, устарели морально, имеющиеся панели не дают нужного звукопоглощения, которые требуются для таких помещений, - рассказал он. Общестроительные работы в зале, согласно поставленной амбициозной задаче, завершатся к новому году. Параллельно администрация учреждения приобретает новые кинокресла тёмно-бордового цвета, стандартные - с держателем для бутылок. Учитывая, что габариты новых кресел больше прежних, а также планируемое увеличение расстояния между рядами, число рядов и кресел сократится – с нынешних 328 кресел в 15 рядов до 270 кресел в 12 рядов. А новому залу – новое кинооборудование. Как пояснила Наталья Титова, и. о. директора КДЦ, недавно культурно-досуговый центр выиграл грант фонда кино на приобретение и монтаж цифрового 3D-кинооборудования. Планируется закупить проектор стоимостью в три миллиона рублей, а также - звуковую аппаратуру. Новинка, помимо прочего, будет оборудована системой тифлокомментирования, что позволит смотреть кино слабовидящим и слабослышащим людям. Напомним, действующая аппаратура была установлена в 2010 году и давно не отвечает современным требованиям. Сегодня идёт работа по подписанию договора в рамках национального проекта «Культура». Сумма гранта — около пяти миллионов рублей. Только что завершились торги, доставка аппаратуры ожидается к декабрю. Ремонт КДЦ продолжится в 2020 году. Обновление ждёт весь первый и второй этажи, гардеробную, вестибюль, лестничные клетки, киноаппаратную, в здании частично заменят окна. Кроме того отремонтируют все туалетные комнаты, которые станут удобны для инвалидов. Стоимость работ на объекте - 16,2 миллиона рублей. Напомним, как прежде отмечала Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства, хоть ремонт и растянется на два года (срок окончания работ по контракту 20 августа 2020 года), основная деятельность не будет прекращена, перерыв в кинопоказах случится только в последние месяцы этого года, когда займутся установкой нового оборудования и кресел. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:215 Это станет подарком району к 55-летию, которое Талнах отметит в 2020-м. Чтобы уложиться в обозначенные сроки, подрядчик – красноярская компания «СМЭП плюс», уже успевшая себя хорошо зарекомендовать в Норильске, - уже приступил к работам в кинозале. Рабочие разбирают гребёнку под зрительскими креслами.Как пояснил Дмитрий Самородов, начальник УКРиС, в зале полностью заменят отделку на новые звукопоглощающие конструкции и материалы, которые улучшат динамику звука в зале: смонтируют звукоизоляционные потолочные плиты, новое освещение, напольное покрытие, гребёнку под кресла.- Здание с момента постройки ни разу капитально не ремонтировалось. Конечно, материалы износились, устарели морально, имеющиеся панели не дают нужного звукопоглощения, которые требуются для таких помещений, - рассказал он.Общестроительные работы в зале, согласно поставленной амбициозной задаче, завершатся к новому году. Параллельно администрация учреждения приобретает новые кинокресла тёмно-бордового цвета, стандартные - с держателем для бутылок. Учитывая, что габариты новых кресел больше прежних, а также планируемое увеличение расстояния между рядами, число рядов и кресел сократится – с нынешних 328 кресел в 15 рядов до 270 кресел в 12 рядов.А новому залу – новое кинооборудование. Как пояснила Наталья Титова, и. о. директора КДЦ, недавно культурно-досуговый центр выиграл грант фонда кино на приобретение и монтаж цифрового 3D-кинооборудования. Планируется закупить проектор стоимостью в три миллиона рублей, а также - звуковую аппаратуру. Новинка, помимо прочего, будет оборудована системой тифлокомментирования, что позволит смотреть кино слабовидящим и слабослышащим людям. Напомним, действующая аппаратура была установлена в 2010 году и давно не отвечает современным требованиям. Сегодня идёт работа по подписанию договора в рамках национального проекта «Культура». Сумма гранта — около пяти миллионов рублей. Только что завершились торги, доставка аппаратуры ожидается к декабрю.Ремонт КДЦ продолжится в 2020 году. Обновление ждёт весь первый и второй этажи, гардеробную, вестибюль, лестничные клетки, киноаппаратную, в здании частично заменят окна. Кроме того отремонтируют все туалетные комнаты, которые станут удобны для инвалидов. Стоимость работ на объекте - 16,2 миллиона рублей.Напомним, как прежде отмечала Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства, хоть ремонт и растянется на два года (срок окончания работ по контракту 20 августа 2020 года), основная деятельность не будет прекращена, перерыв в кинопоказах случится только в последние месяцы этого года, когда займутся установкой нового оборудования и кресел.Фото Владимира Макушкина