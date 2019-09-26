Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40895

26 сентября 2019, 15:55



Уже в начале октября завершится ремонт здания на ул. Полярной, 7, где сегодня располагается талнахское отделение управления соцполитики.

- Особенность этого помещения в том, что у него два собственника – администрация города и федеральные органы судебной власти - тут располагается приёмная мировых судей. Стороны договорились о совместной работе и долевой оплате ремонта, - прокомментирвоал Дмитрий Самородов, начальник УКРиС. Он напомнил, что обновление фасада здания не проводилось с момента постройки, а между тем оно явно требовалось: местами сыпалась штукатурка, опасения внушало старое крыльцо, находившееся в предаварийном состоянии. Именно с ним пришлось при демонтаже потрудиться особенно: фундамент был в удовлетворительном состоянии, а вот сама конструкция крыльца подводила - старый кирпич крошился, внушали опасение и металлические балки, на которые крепился козырёк. - На приём в это здание приходят пожилые люди, мамочки с детьми, инвалиды, им должно быть удобно посещать это место. Теперь этому будет способствовать новое, светлое крыльцо с пандусом для подъёма инвалидных колясок и широкими дверными блоками, - отметил Дмитрий Самородов. По контракту подрядчик должен закончить работы уже 30 сентября, но планируется занять еще несколько дней дополнительно, и после 3 октября здание будет сдано в эксплуатацию. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:203 Ремонт фасада на сумму 9 миллионов рублей проводится в рамках муниципальной программы поддержания действующих объектов муниципальной собственности. Рабочие подрядной организации «СМЭП плюс» зашпатлевали, оштукатурили и окрасили фасад здания, завершается и обустройство нового крыльца.- Особенность этого помещения в том, что у него два собственника – администрация города и федеральные органы судебной власти - тут располагается приёмная мировых судей. Стороны договорились о совместной работе и долевой оплате ремонта, - прокомментирвоал Дмитрий Самородов, начальник УКРиС.Он напомнил, что обновление фасада здания не проводилось с момента постройки, а между тем оно явно требовалось: местами сыпалась штукатурка, опасения внушало старое крыльцо, находившееся в предаварийном состоянии. Именно с ним пришлось при демонтаже потрудиться особенно: фундамент был в удовлетворительном состоянии, а вот сама конструкция крыльца подводила - старый кирпич крошился, внушали опасение и металлические балки, на которые крепился козырёк.- На приём в это здание приходят пожилые люди, мамочки с детьми, инвалиды, им должно быть удобно посещать это место. Теперь этому будет способствовать новое, светлое крыльцо с пандусом для подъёма инвалидных колясок и широкими дверными блоками, - отметил Дмитрий Самородов.По контракту подрядчик должен закончить работы уже 30 сентября, но планируется занять еще несколько дней дополнительно, и после 3 октября здание будет сдано в эксплуатацию.Фото Владимира Макушкина