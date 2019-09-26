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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:41 Для ребят из «Болеро» мастер-классы проводит профессиональный исполнитель латиноамериканских танцев.
18:39 Норильский клуб авторской песни открыл 41-й творческий сезон.
17:43 В Красноярском крае автоматизируют работу скорой медицинской помощи.
17:42 Норильчанин при покупке квадрокоптера нарвался на мошенников.
15:57 В Красноярском крае до конца года почти 800 детей-сирот получат новые квартиры, из них 30 - норильчане.
15:56 Водителям скорой в Красноярском крае поднимают зарплату на 30%.
15:55 Уже в начале октября завершится ремонт здания на ул. Полярной, 7, где сегодня располагается талнахское отделение управления соцполитики.
15:34 В новогодние каникулы талнахцы будут смотреть кино в обновлённом кинозале КДЦ Высоцкого.
14:51 Сегодня утром госавтоинспекторы провели рейд «Детское удерживающее устройство». За час работы составлено восемь административных протоколов.
13:53 Пятилетие благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» отметили во Дворце культуры компании.
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