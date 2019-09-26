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26 сентября 2019, 15:56



Водителям скорой в Красноярском крае поднимают зарплату на 30%.

Согласно сайту СанАвтоТранс, сейчас водитель скорой в среднем получает от 17,7 тысячи рублей. СанАвтоТранс обеспечивает городскую станцию скорой помощи автомобилями. Помимо повышения зарплат водителям, 1,5 миллиарда выделят на оказание экстренной помощи жителям края без полисов, 9,6 миллиона - на расходники для больниц в Норильске и в Минусинске и 60 миллионов рублей - на создание сети паллиативной медпомощи, помощи людям с неизлечимыми болезнями. На сайте Заксобрания добавили, что в этом году расходы на медицину увеличатся на 2,7 млрд руб. и в сумме составят 43 млрд 327 млн рублей. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:163 Министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь заявил о том, что водителям скорой помощи в крае уже с 1 октября поднимут зарплату на 30%. Об этом рассказали на сайте краевого Заксобрания.Согласно сайту СанАвтоТранс, сейчас водитель скорой в среднем получает от 17,7 тысячи рублей. СанАвтоТранс обеспечивает городскую станцию скорой помощи автомобилями.Помимо повышения зарплат водителям, 1,5 миллиарда выделят на оказание экстренной помощи жителям края без полисов, 9,6 миллиона - на расходники для больниц в Норильске и в Минусинске и 60 миллионов рублей - на создание сети паллиативной медпомощи, помощи людям с неизлечимыми болезнями.На сайте Заксобрания добавили, что в этом году расходы на медицину увеличатся на 2,7 млрд руб. и в сумме составят 43 млрд 327 млн рублей.Фото Владимира Макушкина