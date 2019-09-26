Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40897

26 сентября 2019, 15:57



В Красноярском крае до конца года почти 800 детей-сирот получат новые квартиры, из них 30 - норильчане.

Более 111,5 миллиона рублей предусмотрено сверх плана на приобретение жилья для детей-сирот, что позволит обеспечить квартирами 101 человека. Всего же в 2019 году планируется обеспечить жильём 795 детей-сирот. Также министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь сообщил, что 12,6 млн рублей направят в бюджет Норильска. На них отремонтируют 30 квартир, которыми пользуются дети-сироты. На 69 миллионов рублей увеличиваются выплаты денежных средств приёмным родителям на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с увеличением на 510 человек количества сирот, принятых на воспитание в приёмные семьи.

Просмотров:169 Такое решение было принято во время обсуждения осенней корректировки бюджета на комитете по образованию, культуре и спорту в Законодательном собрании края.Более 111,5 миллиона рублей предусмотрено сверх плана на приобретение жилья для детей-сирот, что позволит обеспечить квартирами 101 человека. Всего же в 2019 году планируется обеспечить жильём 795 детей-сирот. Также министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь сообщил, что 12,6 млн рублей направят в бюджет Норильска. На них отремонтируют 30 квартир, которыми пользуются дети-сироты.На 69 миллионов рублей увеличиваются выплаты денежных средств приёмным родителям на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с увеличением на 510 человек количества сирот, принятых на воспитание в приёмные семьи.