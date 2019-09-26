Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40898

26 сентября 2019, 17:42



Норильчанин при покупке квадрокоптера нарвался на мошенников.

Сейчас полицейские проводят проверку и оперативно-разыскные мероприятия.

Просмотров:171 В дежурную часть отдела МВД России по Норильску с заявлением обратился 39-летний норильчанин. Мужчина на интернет-сайте увидел объявление о продаже квадрокоптера и перечислил 36 тысяч рублей продавцу. Спустя девять дней свой товар мужчина так и не получил, продавец перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.Сейчас полицейские проводят проверку и оперативно-разыскные мероприятия.