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26 сентября 2019, 17:43



В Красноярском крае автоматизируют работу скорой медицинской помощи.

Принимая вызов на номер 103, диспетчер станции скорой помощи вносит данные о нём в систему, после чего информация о поступившем вызове с подробной информацией об обратившемся жителе направляется на планшет мобильной бригаде. Такими планшетами с установленной системой АДИС оборудованы все 95 машин круглосуточных бригад скорой помощи в Красноярске. «Важным шагом в модернизации системы стала её интеграция со службой «112». При поступлении вызова на этот номер информация также автоматически отображается в системе и поступает бригадам скорых на планшеты», – отметил министр цифрового развития края Николай Распопин. Система, разработанная под руководством министерства цифрового развития региона в преддверии Всемирной зимней Универсиады-2019, положительно зарекомендовала себя во время проведения Студенческих игр. В планах – её дальнейшее развитие и внедрение в других муниципальных образованиях края. До конца года современную информсистему начнут использовать в работе скорой медицинской помощи в Назарове, Ачинске, Балахте, Канске, Минусинске. Внедрение современных информсистем в работу станций скорой медицинской помощи реализуется в рамках национальных проектов «Цифровая экономика РФ» и «Здравоохранение». Фото Владимира Макушкина

Просмотров:155 На станциях скорой медицинской помощи Красноярска внедряется информационная система автоматизированной диспетчерской службы (АДИС). Она помогает диспетчерам быстро обмениваться электронными данными с бригадами медиков. В случаях экстренных вызовов скорость получения медиками информации о пациенте имеет решающее значение - как для принятия оперативных решений, так и для дальнейшего медицинского сопровождения.Принимая вызов на номер 103, диспетчер станции скорой помощи вносит данные о нём в систему, после чего информация о поступившем вызове с подробной информацией об обратившемся жителе направляется на планшет мобильной бригаде. Такими планшетами с установленной системой АДИС оборудованы все 95 машин круглосуточных бригад скорой помощи в Красноярске.«Важным шагом в модернизации системы стала её интеграция со службой «112». При поступлении вызова на этот номер информация также автоматически отображается в системе и поступает бригадам скорых на планшеты», – отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.Система, разработанная под руководством министерства цифрового развития региона в преддверии Всемирной зимней Универсиады-2019, положительно зарекомендовала себя во время проведения Студенческих игр. В планах – её дальнейшее развитие и внедрение в других муниципальных образованиях края. До конца года современную информсистему начнут использовать в работе скорой медицинской помощи в Назарове, Ачинске, Балахте, Канске, Минусинске.Внедрение современных информсистем в работу станций скорой медицинской помощи реализуется в рамках национальных проектов «Цифровая экономика РФ» и «Здравоохранение».Фото Владимира Макушкина