26 сентября 2019, 18:39



Норильский клуб авторской песни открыл 41-й творческий сезон.

Первый после каникул концерт прошёл по традиции в Городском центре культуры. Норильчане соскучились по хорошим песням в исполнении Ирины Боковой, Евгения Шанидзе, Юлии Лисичкиной, о чём свидетельствовал переполненный зал. Со сцены поздравили с первым выходом на сцену ГЦК автора песни о плато Путорана Ирину Фучко и её дочь-школьницу Арину. Они недавно в Норильске, но уже запомнились по выступлению на турслёте «Хараелах-2019». О летнем слёте вспомнил во время концерта его организатор, депутат горсовета Леонид Соломаха, который отметил большой вклад Норильского клуба авторской песни в создание атмосферы творчества и доброты в нашем городе. Сейчас клуб самодеятельной песни готовится к концерту в большом зале ГЦК, который состоится 13 ноября с участием трио отлично спевшихся Олега Марчука, Светланы Крушинской и Александра Корнукова. Не за горами и Таймырский фестиваль авторской песни, на который приглашён и знаменитый дуэт с Урала «Зелёная лампа».