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26 сентября 2019, 18:41



Для ребят из «Болеро» мастер-классы проводит профессиональный исполнитель латиноамериканских танцев.

Спустя 22 года Роман снова в Норильске - уже в качестве преподавателя. Сюда он приехал с партнёршей по танцам Александрой Боковой. Эта пара - финалисты чемпионата Америки среди профессионалов в латиноамериканской программе, полуфиналисты кубка мира в Кремле, финалисты открытого чемпионата Америки. Третий день Роман Итальянкин и Александра Бокова проводят для воспитанников ансамбля спортивного бального танца «Болеро» мастер-классы. С утра и до позднего вечера педагоги делятся премудростями латиноамериканского танца с ребятами разного возраста, от четырёх до 16 лет, объясняют и показывают различные нюансы движений, его построения и диапазона. По мнению Романа, уровень подготовки юных норильчан неплох, и в том, что дети, говоря профессиональным языком, «растанцованы», немалая заслуга их руководителя Елены Малько. Подробный репортаж читайте в следующих публикациях. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:164 Роман Итальянкин, живущий сегодня в Лос-Анджелесе, в Норильске провел восемь лет - с 1988 по 1996 год. Именно тогда и началось его становление как исполнителя бальных танцев. Несколько лет он занимался в ДК у Валентины Пасечной, дальнейшее обучение продолжилось у двух известных танцевальных пар Малько: Сергея и Светланы, Евгения и Елены. Занятия танцами продолжились на юге нашей страны, в Новороссийске, а затем, как говорит сам Роман, случайно его пригласили в Америку, в Лос-Анджелес.Спустя 22 года Роман снова в Норильске - уже в качестве преподавателя. Сюда он приехал с партнёршей по танцам Александрой Боковой. Эта пара - финалисты чемпионата Америки среди профессионалов в латиноамериканской программе, полуфиналисты кубка мира в Кремле, финалисты открытого чемпионата Америки.Третий день Роман Итальянкин и Александра Бокова проводят для воспитанников ансамбля спортивного бального танца «Болеро» мастер-классы. С утра и до позднего вечера педагоги делятся премудростями латиноамериканского танца с ребятами разного возраста, от четырёх до 16 лет, объясняют и показывают различные нюансы движений, его построения и диапазона.По мнению Романа, уровень подготовки юных норильчан неплох, и в том, что дети, говоря профессиональным языком, «растанцованы», немалая заслуга их руководителя Елены Малько.Подробный репортаж читайте в следующих публикациях.Фото Дениса Кожевникова