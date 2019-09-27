Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40902

27 сентября 2019, 12:04



«Норникель» представил свои проекты государственно-частного партнёрства в экономической и социальной сферах.

В заседании, посвящённом практике российских компаний в сфере ГЧП, старший вице-президент по развитию государственно-частного партнёрства компании «Норникель» Владислав Гасумянов привёл примеры эффективной реализации проектов в экономической и социальной сферах. Например, на условиях ГЧП создан Быстринский ГОК - современный комбинат, все ключевые производственные процессы которого полностью автоматизированы. Совместно с государством проведена реконструкция взлётно-посадочной полосы аэропорта «Норильск» и проложена волоконно-оптическая линия связи, обеспечившая население полуострова Таймыр высокоскоростным интернетом. Успешно реализуются проекты в сфере образования. Владислав Гасумянов подчеркнул, что участие «Норникеля» в государственно-частном партнёрстве носит фундаментальный, долгосрочный характер. Ещё в 2008 году компания заключила соглашение с МИД России о сотрудничестве в сфере противодействия незаконному обороту драгметаллов. При участии «Норникеля» и внешнеполитических ведомств России и ЮАР была подготовлена и принята в июле 2019 года новая резолюция Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), в которой содержатся конкретные рекомендации по борьбе с контрабандой драгоценных металлов. В 2015 году было подписано соглашение о взаимодействии между «Норникелем» и Федеральной таможенной службой. Оно нацелено на эффективное противодействие незаконному трансграничному обороту металлургической продукции. Завершая своё выступление, старший вице-президент «Норникеля» отметил: «За последние годы совместными усилиями государство и бизнес сформировали новую деловую среду, регулируемую действующим законодательством и этическим нормами. Государственно-частное партнёрство по сути становится универсальным форматом взаимодействия этих ключевых субъектов при реализации проектов и в экономической, и в социальной, и в образовательной, и в гуманитарной сферах». Фото предоставлено пресс-службой "Норникеля"

Просмотров:193 В Москве состоялась конференция «Особенности реализации проектов с применением механизмов государственно-частного партнёрства и концессионных соглашений в рамках Евразийского сотрудничества», организованная Ассоциацией «Российский дом международного научно-технического сотрудничества» совместно с Евразийским банком развития.В заседании, посвящённом практике российских компаний в сфере ГЧП, старший вице-президент по развитию государственно-частного партнёрства компании «Норникель» Владислав Гасумянов привёл примеры эффективной реализации проектов в экономической и социальной сферах. Например, на условиях ГЧП создан Быстринский ГОК - современный комбинат, все ключевые производственные процессы которого полностью автоматизированы. Совместно с государством проведена реконструкция взлётно-посадочной полосы аэропорта «Норильск» и проложена волоконно-оптическая линия связи, обеспечившая население полуострова Таймыр высокоскоростным интернетом. Успешно реализуются проекты в сфере образования.Владислав Гасумянов подчеркнул, что участие «Норникеля» в государственно-частном партнёрстве носит фундаментальный, долгосрочный характер. Ещё в 2008 году компания заключила соглашение с МИД России о сотрудничестве в сфере противодействия незаконному обороту драгметаллов. При участии «Норникеля» и внешнеполитических ведомств России и ЮАР была подготовлена и принята в июле 2019 года новая резолюция Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), в которой содержатся конкретные рекомендации по борьбе с контрабандой драгоценных металлов. В 2015 году было подписано соглашение о взаимодействии между «Норникелем» и Федеральной таможенной службой. Оно нацелено на эффективное противодействие незаконному трансграничному обороту металлургической продукции.Завершая своё выступление, старший вице-президент «Норникеля» отметил: «За последние годы совместными усилиями государство и бизнес сформировали новую деловую среду, регулируемую действующим законодательством и этическим нормами. Государственно-частное партнёрство по сути становится универсальным форматом взаимодействия этих ключевых субъектов при реализации проектов и в экономической, и в социальной, и в образовательной, и в гуманитарной сферах».Фото предоставлено пресс-службой "Норникеля"