Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40904

27 сентября 2019, 12:17



610 детей будут бесплатно обучаться по программе «РобоНикель» – 2019/20.

На этот учебный год уже подано 1344 заявки на вступительное тестирование, из них 89,5% мальчиков и 10,5% девочек. Финальный отбор прошли 610 ребят. Школьников будут обучать высококвалифицированные преподаватели, сертифицированные Международной ассоциацией образовательной робототехники (МАСОР). Ребята будут осваивать азы программирования, действия алгоритмов и формул, узнавать о принципах работы различных датчиков и механизмов и находить новые сферы практического применения роботов в производстве и повседневной жизни. Фото с портала "Робоникель.ру"

Просмотров:189 «РобоНикель» – совместный образовательный проект «Норникеля» и школы Cyber Class. Третий год бесплатные курсы по робототехнике открываются для школьников с 1-го по 10-й класс из Норильска, Мончегорска, Заполярного, Никеля, Дудинки и Читы.На этот учебный год уже подано 1344 заявки на вступительное тестирование, из них 89,5% мальчиков и 10,5% девочек. Финальный отбор прошли 610 ребят.Школьников будут обучать высококвалифицированные преподаватели, сертифицированные Международной ассоциацией образовательной робототехники (МАСОР). Ребята будут осваивать азы программирования, действия алгоритмов и формул, узнавать о принципах работы различных датчиков и механизмов и находить новые сферы практического применения роботов в производстве и повседневной жизни.Фото с портала "Робоникель.ру"