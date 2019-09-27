Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40905

27 сентября 2019, 12:29



Ученые исследуют тундру на предмет возможности строительства железной дороги до Норильска.

«У нас были работы в Архангельской области. Там, где железная дорога есть. Мы решали определенные проблемы для того, чтобы поднять уровень инфраструктуры. Сейчас приехали туда, где дороги нет. Но мы уверены, что она должна быть построена», — пояснил доцент российского университета транспорта Андрей Зайцев. В перспективе железнодорожная магистраль может пройти от Уренгоя до Норильска через Янов Стан, Туруханск, Игарку и Снежногорск. Еще один вариант – ветка через город Новозаполярный, Русское месторождение и Курейку. Учёные предлагают строить дорогу там, где крупные компании ведут добычу полезных ископаемых – это посёлки Новозаполярный и Ванкор, до Дудинки. На проработку вопроса строительства дороги потребуется около двух лет.

Просмотров:304 Ученые РГО отправляются в экспедиции, чтобы изучить особенности северной почвы с помощью специальных датчиков. Исследователи пытаются понять, какова способность грунта к сцеплению и деформации.«У нас были работы в Архангельской области. Там, где железная дорога есть. Мы решали определенные проблемы для того, чтобы поднять уровень инфраструктуры. Сейчас приехали туда, где дороги нет. Но мы уверены, что она должна быть построена», — пояснил доцент российского университета транспорта Андрей Зайцев.В перспективе железнодорожная магистраль может пройти от Уренгоя до Норильска через Янов Стан, Туруханск, Игарку и Снежногорск. Еще один вариант – ветка через город Новозаполярный, Русское месторождение и Курейку. Учёные предлагают строить дорогу там, где крупные компании ведут добычу полезных ископаемых – это посёлки Новозаполярный и Ванкор, до Дудинки. На проработку вопроса строительства дороги потребуется около двух лет.