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27 сентября 2019, 12:34



Сегодня все сотрудники детских садов отмечают профессиональный праздник – День дошкольного работника.

Вчера, накануне профессионального праздника, работников дошкольных учреждений Норильска поздравили заместитель главы города Наталья Коростелева, депутат горсовета Татьяна Скорик и начальник муниципального управления общего и дошкольного образования Андрей Колин. Они отметили значимость вклада каждого педагога и сотрудника детских садов в воспитание маленьких норильчан, поблагодарили за профессионализм и пожелали дальнейших успехов. В честь праздника 99 норильчан – работников дошкольных учреждений были отмечены благодарственными письмами и почётными грамотами Законодательного собрания Красноярского края, главы города и Норильского городского Совета депутатов. Церемония чествования педагогов дошкольного образования состоялась в актовом зале шестой школы. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:217 Сегодня малыши спешат поздравить своих воспитателей, а родители – выразить безмерную благодарность за заботу о маленьких человечках - забавных, капризных, вездесущих неугомонных, порой хулиганистых, но таких беззащитных. Каждое утро воспитатели принимают в свои тёплые объятия очень разных девочек и мальчиков, дарят им своё внимание и улыбки, учат простому и правильному, наполняют каждый день чем-то важным и запоминающимся.Вчера, накануне профессионального праздника, работников дошкольных учреждений Норильска поздравили заместитель главы города Наталья Коростелева, депутат горсовета Татьяна Скорик и начальник муниципального управления общего и дошкольного образования Андрей Колин. Они отметили значимость вклада каждого педагога и сотрудника детских садов в воспитание маленьких норильчан, поблагодарили за профессионализм и пожелали дальнейших успехов.В честь праздника 99 норильчан – работников дошкольных учреждений были отмечены благодарственными письмами и почётными грамотами Законодательного собрания Красноярского края, главы города и Норильского городского Совета депутатов. Церемония чествования педагогов дошкольного образования состоялась в актовом зале шестой школы.Фото Владимира Макушкина