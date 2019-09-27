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27 сентября 2019, 14:14



Норильский драмтеатр открывает творческий сезон. Сегодня – «Фирс», завтра – «Дракон».

Основное же торжественное открытие, с традиционным капустником, с рыцарскими турнирами и дивной средневековой музыкой, состоится завтра в 18.00 спектаклем «Дракон». Перед началом слух зрителей будет услаждать струнный квартет Кайерканской детской школы искусств. В антракте в зрительском фойе откроется фотовыставка Александра Харитонова, где на 120 фото автор представит репортаж о гастролях труппы Норильского драматического в Москву. Перед зрителями предстанет Дворец на Яузе через призму объектива художника. Позже, после спектакля, в рамках капустника выступит ансамбль ударных инструментов «Брасс-Банда», в фойе пройдёт рыцарский турнир на мечах ребят клуба исторической реконструкции, после чего самых героических зрителей посвятят в рыцари Норильска. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:153 Моноспектакль «Фирс» в постановке Тимура Файрузова, где блистательно играет Александр Глушков, на малой сцене норильчане могут увидеть уже сегодня в 19.00.Основное же торжественное открытие, с традиционным капустником, с рыцарскими турнирами и дивной средневековой музыкой, состоится завтра в 18.00 спектаклем «Дракон». Перед началом слух зрителей будет услаждать струнный квартет Кайерканской детской школы искусств. В антракте в зрительском фойе откроется фотовыставка Александра Харитонова, где на 120 фото автор представит репортаж о гастролях труппы Норильского драматического в Москву. Перед зрителями предстанет Дворец на Яузе через призму объектива художника. Позже, после спектакля, в рамках капустника выступит ансамбль ударных инструментов «Брасс-Банда», в фойе пройдёт рыцарский турнир на мечах ребят клуба исторической реконструкции, после чего самых героических зрителей посвятят в рыцари Норильска.Фото Владимира Макушкина