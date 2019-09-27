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27 сентября 2019, 14:26



Полицейские провели для первоклашек гимназии № 5 пятиминутку безопасности.

Со световозвращателем на одежде или рюкзаке пешеход становится заметным с расстояния 400 метров с дальним светом фар и около 150 метров - с ближним. Без световозвращателей водитель видит пешехода только с расстояния 30 метров. Этого расстояния автомобилю в условиях гололёда, чтобы затормозить, недостаточно. Фото Михаила Назарова

Просмотров:148 Такие мини-лектории проводятся в рамках недели безопасности и для повышения дорожной грамотности школьников. Сегодня инспектор ДПС Сергей Шимко встретился с первоклашками гимназии № 5 и рассказал им о главных правилах пешеходов и пассажиров. Особое внимание инспектор уделил безопасному маршруту детей от дома до школы. Ребятам предложили нарисовать путь, которым они ходят ежедневно. Полученные знания школьники закрепили просмотром видеороликов социальной рекламы. Полезным подарком, который сделает ребятишек более заметными, стали световозвращатели.Со световозвращателем на одежде или рюкзаке пешеход становится заметным с расстояния 400 метров с дальним светом фар и около 150 метров - с ближним. Без световозвращателей водитель видит пешехода только с расстояния 30 метров. Этого расстояния автомобилю в условиях гололёда, чтобы затормозить, недостаточно.Фото Михаила Назарова