27 сентября 2019, 14:29



В воскресенье в Талнахе стартует первенство Норильска по баскетболу среди спортсменок 15-16 лет.

В воскресенье соревнования в 10.15 откроет матч между All in black и Manchester, в 11.30 на паркет выйдут «Фортуна» и United. На 12.40 запланирован парад в честь открытия соревнований. Закроет игровой день встреча «Фортуны» и «Звезды». Баскетболистки отработают ещё 4 игровых дня: 30 сентября, 2, 4 и 6 октября, победитель определится 6 октября. Награждение победителей и закрытие соревнований также пройдёт в СК «Талнах».

В соревнованиях примут участие шесть сборных команд: «Фортуна», «Звезда», «Талнах», All in black и United и Manchester. Пять из них представляют спортшколы, культивирующие этот вид спорта, одна - общеобразовательную школу №3. Соревнования пройдут на паркете ДФК, а также в спорткомплексе «Талнах».