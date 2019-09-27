Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40910

27 сентября 2019, 14:32



В двух ДТП, которые произошли вчера днём в различных районах Большого Норильска, пострадали пешеходы.

Второе ДТП произошло двумя часами позже в Центральном районе на пешеходном переходе в районе железнодорожного вокзала. Водитель «Фольксвагена» сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего с различными ушибами также доставили в городскую больницу. Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.

Просмотров:441 Первая авария произошла в Талнахе, недалеко от детской поликлиники, около часа дня. Из-за невнимательности пострадала 44-летняя женщина, которая пересекала проезжую часть в десяти метрах от нерегулируемого пешеходного перехода. С различными травмами женщина была госпитализирована в городскую больницу.Второе ДТП произошло двумя часами позже в Центральном районе на пешеходном переходе в районе железнодорожного вокзала. Водитель «Фольксвагена» сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего с различными ушибами также доставили в городскую больницу.Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.