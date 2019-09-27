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27 сентября 2019, 14:32

В двух ДТП, которые произошли вчера днём в различных районах Большого Норильска, пострадали пешеходы.


Первая авария произошла в Талнахе, недалеко от детской поликлиники, около часа дня. Из-за невнимательности пострадала 44-летняя женщина, которая пересекала проезжую часть в десяти метрах от нерегулируемого пешеходного перехода. С различными травмами женщина была госпитализирована в городскую больницу.
Второе ДТП произошло двумя часами позже в Центральном районе на пешеходном переходе в районе железнодорожного вокзала. Водитель «Фольксвагена» сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего с различными ушибами также доставили в городскую больницу.
Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.

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 27 сентября 2019 
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12:29   Ученые исследуют тундру на предмет возможности строительства железной дороги до Норильска. 12:17   610 детей будут бесплатно обучаться по программе «РобоНикель» – 2019/20.
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 26 сентября 2019 
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15:55   Уже в начале октября завершится ремонт здания на ул. Полярной, 7, где сегодня располагается талнахское отделение управления соцполитики. 15:34   В новогодние каникулы талнахцы будут смотреть кино в обновлённом кинозале КДЦ Высоцкого.
14:51   Сегодня утром госавтоинспекторы провели рейд «Детское удерживающее устройство». За час работы составлено восемь административных протоколов. 13:53   Пятилетие благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» отметили во Дворце культуры компании.
13:53   Правильный источник. В стране заработал единый ресурс для родителей растимдетей.рф. 13:09   Норильские школьники погрузились в «Глубину»: в Молодёжном центре прошёл всероссийский исторический квест.
13:09   В понедельник старейшая фирма мира Thomas Cook, владелица российских «Интуриста» и «Библио-Глобуса», заявила о банкротстве и начале процесса ликвидации. 13:09   Эксперты: налоговый вычет для соцобъектов Арктики снизит нагрузку на бюджет.

 25 сентября 2019 
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16:18   Свой 90-летний юбилей отметила норильчанка Зинаида Тимофеевна Евстафьева. 16:03   Сегодня в гимназии №5 чествовали команду, занявшую первое место в краевом конкурсе агитбригад по профилактике детского травматизма на дорогах.
15:59   Завтра в Норильском индустриальном стартует практический этап конкурса «Мечтая о будущей карьере!». 15:59   Норильчанка стала победительницей конкурса мемов.
14:47   Связь через северное сияние. Ученые разработали оборудование для метеорной связи. 12:22   «Наела 40 кг»: в «Роевом ручье» белая медведица, привезенная из Норильска, активно набирает вес.
11:42   Одним из важнейших решений 15-й сессии горсовета стало решение обратиться в Госдуму с просьбой продлить действие программы переселения для северян до 2025 года. 11:26   Случившийся две недели назад обильный снегопад, вызвавший немало опасений горожан, оказался стандартным явлением для Крайнего Севера.
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 24 сентября 2019 
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