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27 сентября 2019, 16:51



Воспитанники детского сада «Снежинка» порадовали сотрудников учреждения творческими подарками.

«Приятно отметить, что с каждым годом наш коллектив обновляется, становится мудрее, стремится к новым вершинам и покоряет их. Мы гордимся нашими сотрудниками! Сегодня день особенный. Поэтому в этом зале собрались все, кто делает жизнь детей в детском саду интересной и насыщенной, комфортной и безопасной», - сказала и. о. заведующей детским садом № 95 «Снежинка» Таисия Устименко. Добавим, День воспитателя и всех работников дошкольного образования был учреждён в 2004 году по инициативе общероссийских педагогических изданий. Дата выбрана не случайно. Первый детский сад в России был открыт в Санкт-Петербурге 27 сентября 1863 года. Вместе с мужем основала его Аделаида Семёновна Симонович, большая энтузиастка и фантазёрка. Её заведение принимало детей 3-8 лет. В программе сада были подвижные игры, конструирование и даже курс Родиноведения.

Просмотров:130 Сегодня, в День дошкольного работника, в кайерканском 95-м детском саду состоялся праздничный концерт. В роли артистов, конечно же, дети. Делегаты от разных групп, нарядные, непосредственные, милые, рассказывали стихи о радостной детской стране и любимых воспитателях, пели о празднике и дружбе, танцевали осенний вальс и «Ладошки».«Приятно отметить, что с каждым годом наш коллектив обновляется, становится мудрее, стремится к новым вершинам и покоряет их. Мы гордимся нашими сотрудниками! Сегодня день особенный. Поэтому в этом зале собрались все, кто делает жизнь детей в детском саду интересной и насыщенной, комфортной и безопасной», - сказала и. о. заведующей детским садом № 95 «Снежинка» Таисия Устименко.Добавим, День воспитателя и всех работников дошкольного образования был учреждён в 2004 году по инициативе общероссийских педагогических изданий. Дата выбрана не случайно. Первый детский сад в России был открыт в Санкт-Петербурге 27 сентября 1863 года. Вместе с мужем основала его Аделаида Семёновна Симонович, большая энтузиастка и фантазёрка. Её заведение принимало детей 3-8 лет. В программе сада были подвижные игры, конструирование и даже курс Родиноведения.