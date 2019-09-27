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27 сентября 2019, 16:57



Закончилась модернизация выработок учебного полигона в шахте «Ангидрит» рудника «Кайерканский».

В одной из выработок был также оборудован тренировочный забой для выполнения операций по отгрузке горной массы с поворота на длину ковша ПДМ. Подробнее читайте в выпуске «Заполярной Правды» за 4 октября. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:130 Их площадь теперь составляет 7000 квадратных метров, увеличившись на две тысячи квадратов. На учебном полигоне построили еще две камеры стоянки самоходного оборудования для двух единиц техники и обустроили две выработки для отгрузки и зачистке рудоспуска, трасс и плинтусов погрузочно-доставочной машиной (ПДМ).В одной из выработок был также оборудован тренировочный забой для выполнения операций по отгрузке горной массы с поворота на длину ковша ПДМ.Подробнее читайте в выпуске «Заполярной Правды» за 4 октября.Фото Дениса Кожевникова