Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40913

27 сентября 2019, 17:04



Квартиру в Старом Осколе теперь можно приобрести по особенно выгодной цене.

В городе развита сфера образования, физкультуры, спорта. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробную информацию: 8-910-328-27-76 На правах рекламы

Просмотров:158 Собственник предлагает 1-комнатные и 2-комнатные квартиры от 38 тысяч рублей за квадратный метр. Старый Оскол - это город воинской славы в Белгородской области, растущий крупный промышленный центр, где имеется свыше 20 крупных предприятий, более 5000 организаций среднего и малого бизнеса.В городе развита сфера образования, физкультуры, спорта.Звоните прямо сейчас и узнавайте подробную информацию: 8-910-328-27-76На правах рекламы