Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40914

27 сентября 2019, 17:29



В «Роевом ручье» выпустили из карантина спасённую в Норильске белую медведицу.

Новый дом для медведицы готовили тщательно — расширили свободный вольер и сделали там бассейн. Работники парка считают, что переселение хорошо сказалось на их питомице, и теперь набор веса пойдёт ещё быстрее. - Стресса у этого конкретно животного нет. Она очень любознательная, активно исследует вольер. Любит плавать, интересуется проходящими людьми, соседними белыми медведями. Слышит голоса соседних медведей, гималайских, бурых, и это привносит в её поведение большую активность. Напомним, медведица в середине июня пришла в жилую зону Норильска, бродила рядом с оживлёнными трассами, питалась на помойках, выглядела слабой и измождённой. В операции по спасению участвовало множество неравнодушных людей. Сейчас у новой обитательницы «Роева ручья» всё ещё нет клички. Скоро в соцсетях зоопарка начнётся конкурс на лучшее имя для медведицы, а пока сотрудники называют её просто Норильчанка. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:148 Радостное событие в красноярском зоопарке «Роев ручей». Белую медведицу наконец-то выпустили из карантина. Ветеринары несколько месяцев боролись за её жизнь. Она поступила сюда с весом чуть больше 100 килограммов, хотя норма для её возраста — практически вдвое больше. Благодаря лечению и специальной диете пациентка набрала почти полцентнера, теперь её состояние стабильно, и врачи разрешили перевести её в вольер, сообщает enisey.tvНовый дом для медведицы готовили тщательно — расширили свободный вольер и сделали там бассейн. Работники парка считают, что переселение хорошо сказалось на их питомице, и теперь набор веса пойдёт ещё быстрее.- Стресса у этого конкретно животного нет. Она очень любознательная, активно исследует вольер. Любит плавать, интересуется проходящими людьми, соседними белыми медведями. Слышит голоса соседних медведей, гималайских, бурых, и это привносит в её поведение большую активность.Напомним, медведица в середине июня пришла в жилую зону Норильска, бродила рядом с оживлёнными трассами, питалась на помойках, выглядела слабой и измождённой. В операции по спасению участвовало множество неравнодушных людей. Сейчас у новой обитательницы «Роева ручья» всё ещё нет клички. Скоро в соцсетях зоопарка начнётся конкурс на лучшее имя для медведицы, а пока сотрудники называют её просто Норильчанка.Фото Дениса Кожевникова