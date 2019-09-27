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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:57 В Дудинке задержали более 17 тонн говядины, отправленной из Красноярска в Норильск.
17:54 Дома обманутых дольщиков в Красноярском крае достроят за 2 миллиарда рублей из средств федерального бюджета.
17:34 Основой подготовки нового краевого бюджета станут национальные проекты.
17:29 В «Роевом ручье» выпустили из карантина спасённую в Норильске белую медведицу.
17:04 Квартиру в Старом Осколе теперь можно приобрести по особенно выгодной цене.
16:57 Закончилась модернизация выработок учебного полигона в шахте «Ангидрит» рудника «Кайерканский».
16:51 Воспитанники детского сада «Снежинка» порадовали сотрудников учреждения творческими подарками.
14:32 В двух ДТП, которые произошли вчера днём в различных районах Большого Норильска, пострадали пешеходы.
14:29 В воскресенье в Талнахе стартует первенство Норильска по баскетболу среди спортсменок 15-16 лет.
14:26 Полицейские провели для первоклашек гимназии № 5 пятиминутку безопасности.
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