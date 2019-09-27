Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40915

27 сентября 2019, 17:34



Основой подготовки нового краевого бюджета станут национальные проекты.

Доля программных расходов в главном финансовом документе края составляет более 90%. В них отражены основные приоритеты финансирования отраслей и сфер, целевые показатели, указаны объёмы, источники и сроки ассигнований на ближайшую трёхлетку. Сегодня на заседании правительства были утверждены 8 из 22 государственных программ региона. Как отметил заместитель председателя правительства – министр финансов края Владимир Бахарь, в основу подготовки бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов заложен 204-й Указ президента РФ: «Решение ключевых задач, которые поставил глава государства в качестве национальных целей развития страны, требует чёткой координации всех уровней власти. Сегодня Красноярский край участвует в 53 федеральных проектах. В предстоящей трёхлетке внедрение проектных принципов также продолжится и прежде всего – в рамках реализации наших госпрограмм». Таким образом, с учётом целей национальных проектов обновились практически все государственные программы Красноярского края. Так, объём финансирования госпрограммы «Развитие системы социальной поддержки граждан» в 2020 году составит около 35 млрд рублей. В её основе сохранятся все социальные обязательства перед жителями края, в том числе с учётом индексации. В то же время появятся новые мероприятия в рамках национального проекта «Демография». В частности, по инициативе губернатора края семьям, в которых доход на человека не превышает одного прожиточного минимума, будет предоставляться выплата на третьих и последующих детей, рождённых или усыновлённых с 1 января 2020 года. В целом на заседании правительства утверждены госпрограммы: «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», «Развитие физической культуры и спорта», «Содействие развитию местного самоуправления», «Развитие транспортной системы», «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов», «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения», «Управление государственными финансами». Остальные государственные программы Красноярского края на 2020-2022 годы рассмотрят на ближайшем заседании краевого правительства. Сформированный на их основе проект нового трёхлетнего бюджета края будет внесен в Законодательное собрание до 15 октября.

Просмотров:131 Правительство региона утвердило ряд обновлённых краевых программ, на основе которых формируется бюджет на 2020-2022 годы. Таким образом дан старт новому бюджетному циклу, сообщается на официальном портале Красноярского края.Доля программных расходов в главном финансовом документе края составляет более 90%. В них отражены основные приоритеты финансирования отраслей и сфер, целевые показатели, указаны объёмы, источники и сроки ассигнований на ближайшую трёхлетку.Сегодня на заседании правительства были утверждены 8 из 22 государственных программ региона. Как отметил заместитель председателя правительства – министр финансов края Владимир Бахарь, в основу подготовки бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов заложен 204-й Указ президента РФ:«Решение ключевых задач, которые поставил глава государства в качестве национальных целей развития страны, требует чёткой координации всех уровней власти. Сегодня Красноярский край участвует в 53 федеральных проектах. В предстоящей трёхлетке внедрение проектных принципов также продолжится и прежде всего – в рамках реализации наших госпрограмм».Таким образом, с учётом целей национальных проектов обновились практически все государственные программы Красноярского края. Так, объём финансирования госпрограммы «Развитие системы социальной поддержки граждан» в 2020 году составит около 35 млрд рублей. В её основе сохранятся все социальные обязательства перед жителями края, в том числе с учётом индексации. В то же время появятся новые мероприятия в рамках национального проекта «Демография».В частности, по инициативе губернатора края семьям, в которых доход на человека не превышает одного прожиточного минимума, будет предоставляться выплата на третьих и последующих детей, рождённых или усыновлённых с 1 января 2020 года.В целом на заседании правительства утверждены госпрограммы: «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», «Развитие физической культуры и спорта», «Содействие развитию местного самоуправления», «Развитие транспортной системы», «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов», «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения», «Управление государственными финансами».Остальные государственные программы Красноярского края на 2020-2022 годы рассмотрят на ближайшем заседании краевого правительства. Сформированный на их основе проект нового трёхлетнего бюджета края будет внесен в Законодательное собрание до 15 октября.