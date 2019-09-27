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27 сентября 2019, 17:54



Дома обманутых дольщиков в Красноярском крае достроят за 2 миллиарда рублей из средств федерального бюджета.

Сроки достройки каждого из проблемных объектов долевого строительства ещё не определены — они станут ясны после доработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы. Объекты будут достраивать на условиях софинансирования: 25% выделят из краевого бюджета, остальные средства — из федерального. «До конца ноября наблюдательный совет федерального фонда защиты прав дольщиков должен принять решение о достройке тех или иных объектов или выплате компенсаций дольщикам на приобретение нового жилья. Предполагается, что выплаты компенсаций будут производиться в тех случаях, когда их размер меньше, чем стоимость достройки объекта»,- рассказал замминистра строительства края Евгений Ганчуков. Механизм решения проблемы дольщиков заработает только после создания в регионе некоммерческой организации — фонда защиты прав дольщиков. Проект документа о создании краевого фонда уже внесен в Законодательное собрание региона. Проект закона депутаты могут рассмотреть уже на ближайшей сессии.

Просмотров:127 Такое решение было озвучено на встрече минстроя края с обманутыми дольщиками ООО СК «Реставрация» и «СибСтройИнвест», Грунтовая, 28а.Сроки достройки каждого из проблемных объектов долевого строительства ещё не определены — они станут ясны после доработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы. Объекты будут достраивать на условиях софинансирования: 25% выделят из краевого бюджета, остальные средства — из федерального.«До конца ноября наблюдательный совет федерального фонда защиты прав дольщиков должен принять решение о достройке тех или иных объектов или выплате компенсаций дольщикам на приобретение нового жилья. Предполагается, что выплаты компенсаций будут производиться в тех случаях, когда их размер меньше, чем стоимость достройки объекта»,- рассказал замминистра строительства края Евгений Ганчуков.Механизм решения проблемы дольщиков заработает только после создания в регионе некоммерческой организации — фонда защиты прав дольщиков. Проект документа о создании краевого фонда уже внесен в Законодательное собрание региона. Проект закона депутаты могут рассмотреть уже на ближайшей сессии.