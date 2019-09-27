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27 сентября 2019, 17:57

В Дудинке задержали более 17 тонн говядины, отправленной из Красноярска в Норильск.


Специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю установили факт перевозки из Красноярска в Дудинку двух партий мороженой говядины с нарушением требований действующего законодательства.
По информации пресс-службы управления, грузы направлялись двум индивидуальным предпринимателям Норильска для последующей продажи.
В ходе ветеринарно-санитарного осмотра, проведённого в порту 20 сентября, при выгрузке контейнера с говядиной выявлено, что партия мяса общим весом 4,5 тонны не подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе, на нём отсутствуют оттиски клейма госветслужбы. При этом ветеринарное свидетельство на перевозку мяса, оформленное учреждением ветеринарии Красноярска, датируется 18 сентября, то есть расстояние в 1984 километра грузовое речное судно преодолело за 2 суток, что технически невозможно.
Ветеринарно-санитарный осмотр второй партии мяса говядины в 12,8 тонны проведён специалистами управления Россельхознадзора также 20 сентября. При этом ветеринарный сопроводительный документ на данную партию оформлен специалистом учреждения ветеринарии Красноярска 20 сентября. То есть согласно данному документу доставка мяса из Красноярска до Дудинки водным транспортом осуществлена менее чем за сутки. Соответственно фактически транспортировка говядины производилась в отсутствие ветеринарного сопроводительного документа.
Эти факты свидетельствуют о формальном подходе ветеринарного специалиста учреждения ветеринарии Красноярска к проведению контроля и сертификации продукции. Информация направлена в службу по ветеринарному надзору Красноярского края.
Оборот обеих партий говядины приостановлен. Продукция помещена на изолированное хранение в склады грузополучателей до установления законности её происхождения и подтверждения её безопасности.
В отношении нарушителей управлением Россельхознадзора возбуждены дела об административных правонарушениях.
Фото пресс-службы управления Россельхознадзора
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