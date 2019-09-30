Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40918

30 сентября 2019, 12:36



Норильское местное отделение «Боевого братства» приняло участие в военно-патриотическом мероприятии «Полевой выход 2019».

Судьи остались довольны результатами соревнований. Награждение победителей состоится 2 октября в Молодёжном центре. Организатор военно-патриотического мероприятия «Полевой выход – 2019» - отдел молодёжной политики управления по спорту администрации города Норильска. Фото "Боевого братства"

Просмотров:248 «Полевой выход» проводится в рамках реализации городского проекта по военно-патриотическому воспитанию молодёжи «Заполярный щит». Председатель Норильского местного отделения «Боевого братства» Валерий Шабурин, обращаясь к участникам соревнований, подчеркнул, что мероприятие проводится к 75-летию Победы, и пожелал всем успехов. Двадцать три команды, в которые вошли студенты, школьники, общественные объединения и организации, – всего около 150 человек. После напутственных речей ребята приступили непосредственно к прохождению этапов соревнований: метанию гранаты в цель, сборке-разборке автомата, оказанию первой медицинской помощи, разведению костра, преодолению минного поля, стрельбе из снайперской винтовки, тушению условных пожаров.Судьи остались довольны результатами соревнований. Награждение победителей состоится 2 октября в Молодёжном центре.Организатор военно-патриотического мероприятия «Полевой выход – 2019» - отдел молодёжной политики управления по спорту администрации города Норильска.Фото "Боевого братства"