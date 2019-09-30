Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40919

30 сентября 2019, 12:37



Не справился с управлением и попал в городскую больницу. В выходные на улице Октябрьской произошло ДТП.

Прибывшие на место дорожные полицейские установили, что в момент аварии водитель не был пристёгнут ремнём безопасности, что повлияло на тяжесть полученных им травм. Кроме того, оказалось, что у пострадавшего нет водительского удостоверения. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Просмотров:333 Авария случилась в минувшее воскресенье около трёх часов ночи на улице Октябрьской. По предварительной версии, 23-летний водитель «Тойоты», двигаясь по Октябрьской, неверно выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль занесло и он наехал на здание автомойки. С места ДТП водителя госпитализировали в городскую больницу.Прибывшие на место дорожные полицейские установили, что в момент аварии водитель не был пристёгнут ремнём безопасности, что повлияло на тяжесть полученных им травм. Кроме того, оказалось, что у пострадавшего нет водительского удостоверения. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.