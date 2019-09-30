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30 сентября 2019, 13:38



Норильчане завоевали шесть золотых медалей чемпионата России по стритлифтингу.

В итоговом протоколе наши спортсмены завоевали шесть первых и одно второе место. Двое из них выполнили разряды кандидатов в мастера спорта – Константин Кочан (отжимания на брусьях) и Оксана Степаненко (подтягивания-мультилифтинг), она же стала третьей в абсолютном зачёте. Также Степаненко в подтягиваниях-классик и Олег Лемзяков в отжиманиях на брусьях добились званий мастеров спорта. «Мы прошли отбор на чемпионат мира, который в июне 2020 года примет Москва, – туда поедут атлеты, занявшие на минувших состязаниях призовые места. Но до этого пройдут локальные выступления, например, в Красноярске, на которых спортсмены также смогут заполучить путёвку на чемпионат мира», - рассказал «Норильским новостям» региональный представитель федерации стритлифтинга в Норильске Константин Кочан. Фото участников соревнований

Просмотров:260 Соревнования по стритлифтингу и его отдельным движениям прошли в Москве и собрали более 200 участников - 23 сборные. Команда Норильска представляла Красноярский край.В итоговом протоколе наши спортсмены завоевали шесть первых и одно второе место. Двое из них выполнили разряды кандидатов в мастера спорта – Константин Кочан (отжимания на брусьях) и Оксана Степаненко (подтягивания-мультилифтинг), она же стала третьей в абсолютном зачёте. Также Степаненко в подтягиваниях-классик и Олег Лемзяков в отжиманиях на брусьях добились званий мастеров спорта.«Мы прошли отбор на чемпионат мира, который в июне 2020 года примет Москва, – туда поедут атлеты, занявшие на минувших состязаниях призовые места. Но до этого пройдут локальные выступления, например, в Красноярске, на которых спортсмены также смогут заполучить путёвку на чемпионат мира», - рассказал «Норильским новостям» региональный представитель федерации стритлифтинга в Норильске Константин Кочан.Фото участников соревнований