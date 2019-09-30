Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40922

30 сентября 2019, 14:42



Неделя приёма граждан по личным вопросам проходит в штабе «Единой России».

Приём ведётся по предварительной записи. Получить дополнительную консультацию, а также записаться на приём можно по телефону 42-48-69.

Просмотров:196 Неделю приёма граждан по личным вопросам единороссы норильского Горсовета проводят традиционно осенью, когда горожане вернулись из отпусков. До 4 октября с 17.00 до 19.00 в общественной приёмной партии «Единая Россия» приём будут вести депутаты Центрального района. Парламентарии Талнаха и Кайеркана будут принимать граждан по отдельному графику.Приём ведётся по предварительной записи. Получить дополнительную консультацию, а также записаться на приём можно по телефону 42-48-69.