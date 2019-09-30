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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
11:01 3,5 млрд рублей на охрану окружающей среды в Красноярском крае.
10:33 Норильчанин прошёл первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый».
19:10 Сегодня последний день отработала старейший педагог и художник Норильска Наталья Манакова, которая около полувека преподавала в Норильской детской художественной школе
19:08 Театральная студия «Красная строка» набирает будущих артистов.
18:43 В Норильске возобновила работу федерация кикбоксинга. Уже в декабре она представит своих спортсменов на первенстве и чемпионате края.
18:40 Енисейское пароходство инспектирует флот.
18:33 МФК «Норильский никель» вничью разошёлся с «Новой генерацией»
18:31 Капремонт электропечи на медном заводе позволит сократить потери драгоценных металлов.
17:32 Норильские боксёры привезли 13 медалей с открытого краевого турнира памяти Романа Давыдова.
17:12 Северный завоз – 2019 вступил в завершающую стадию, 90% сырья уже доставлено адресатам.
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