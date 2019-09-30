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30 сентября 2019, 14:57



Подрядчик, занимавшийся обустройством четырёх автобусных остановок, подвёл горожан и не уложился в оговоренный срок. За исключением этого, работы на улично-дорожной сети Норильска проходят гладко.

- К сожалению, мы столкнулись с невыполнением контракта по обустройству четырёх автобусных остановок, - сообщил Сергей Бойцов, - Например, на остановке «Зуб гора» заасфальтирована посадочная площадка и заездной карман, сделан бордюр, но работы выполнены некачественно. Каркас автобусной остановки установлен, однако полностью отсутствует остекление, конструкция не закреплена. При этом подрядчик должен обустроить ещё два посадочных пункта в Талнахе и один в Оганере. Общая сумма контракта составляет более трёх миллионов рублей. Тем временем, на остановке в Оганере подрядчик успел лишь уложить бордюр, а когда участок заасфальтируют, неизвестно. В Талнахе, на улице Дудинской, 1, демонтирована старая конструкция, сделан бордюр, поставлен каркас остановки без облицовки, но не выполнено основание. На улице Кравца, 16, к работам не приступали вообще. К исполнителю будут применены штрафные санкции. От горожан уже поступают жалобы на ситуацию вокруг остановки «Зуб гора». Место здесь продуваемое, и посадочный пункт служил единственным убежищем от ветра. Дорожники надеются, что в течение недели подрядчик наведёт здесь порядок. - Внятного объяснения происходящему от подрядчика мы так и не получили. К тому же выяснилось, что опыта в работе, за которую он взялся, предприниматель не имеет. Поликарбонатный материал для остекления, по его словам, отправлен в Норильск рекой, и сейчас уже должен прийти в Дудинку, – добавил Сергей Бойцов. Фото Ирины Яринской

Просмотров:214 Начальник технического отдела «Норильскавтодора» Сергей Бойцов пояснил, что сейчас основные контракты закрыты, продолжается обустройство тёплых автобусных. При этом ремонты улично-дорожной сети выполнены досрочно. Обновлением тротуаров успешно занимался ИП Гуреев, который взял на себя ещё и дополнительные обязательства, в частности заасфальтировал заездной карман посадочной площадки на талнахском автовокзале.- К сожалению, мы столкнулись с невыполнением контракта по обустройству четырёх автобусных остановок, - сообщил Сергей Бойцов, - Например, на остановке «Зуб гора» заасфальтирована посадочная площадка и заездной карман, сделан бордюр, но работы выполнены некачественно. Каркас автобусной остановки установлен, однако полностью отсутствует остекление, конструкция не закреплена. При этом подрядчик должен обустроить ещё два посадочных пункта в Талнахе и один в Оганере. Общая сумма контракта составляет более трёх миллионов рублей.Тем временем, на остановке в Оганере подрядчик успел лишь уложить бордюр, а когда участок заасфальтируют, неизвестно. В Талнахе, на улице Дудинской, 1, демонтирована старая конструкция, сделан бордюр, поставлен каркас остановки без облицовки, но не выполнено основание. На улице Кравца, 16, к работам не приступали вообще. К исполнителю будут применены штрафные санкции.От горожан уже поступают жалобы на ситуацию вокруг остановки «Зуб гора». Место здесь продуваемое, и посадочный пункт служил единственным убежищем от ветра. Дорожники надеются, что в течение недели подрядчик наведёт здесь порядок.- Внятного объяснения происходящему от подрядчика мы так и не получили. К тому же выяснилось, что опыта в работе, за которую он взялся, предприниматель не имеет. Поликарбонатный материал для остекления, по его словам, отправлен в Норильск рекой, и сейчас уже должен прийти в Дудинку, – добавил Сергей Бойцов.Фото Ирины Яринской