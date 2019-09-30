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30 сентября 2019, 15:22



Оганерская школа искусств открыла «Творческую мастерскую».

«Проект семейного клуба «Творческая мастерская» как раз направлен на повышение культурного уровня семей, где подрастают дети-дошкольники», - рассказали в ОДШИ. В работе клуба примут участие не менее 120 человек, из них полсотни детей. В рамках семейного клуба предполагается организовать 55 занятий по хореографии, изобразительному искусству, хоровому пению и развитию музыкальных способностей для дошколят пяти-шести лет и их родителей. Занятия будут проходить в детсаду № 28 «Веселинка» (ул. Югославская, 10). Ребята будут работать с пластилином, осваивать различные художественные техники, знакомиться с музыкальными инструментами. Торжественное открытие проекта состоялось 25 сентября. Руководитель проекта Лариса Куриди, преподаватель ОДШИ, представила гостям и родителям команду проекта, рассказала, какие мероприятия приготовлены для будущих «учеников». «Как определить, сможет ли ребёнок хорошо петь или из него вырастет человек, склонный заниматься художественным творчеством, а может, он прекрасно освоит игру на фортепиано, гитаре или аккордеоне? Ничего нельзя понять и решить для себя, если не попробовать. А если ещё и первые шаги в искусство происходят вместе с мамой или папой, да ещё и под руководством опытного педагога – успех гарантирован. И «Творческая мастерская» в этом сослужит добрую службу», - отметила она. Гости отметили значимость «Творческой мастерской», поздравили коллективы «Веселинки» и ОДШИ с открытием и пожелали успехов. Фото предоставлено ОДШИ

Просмотров:184 Ещё в прошлом году ОДШИ выиграла грант конкурса социальных проектов в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» в номинации «Полюс возрождения». В этой номинации соревновались проекты, способствующие сохранению и возрождению культурного наследия, развитию творческого потенциала и различных видов искусства, созданию новых форм досуга.«Проект семейного клуба «Творческая мастерская» как раз направлен на повышение культурного уровня семей, где подрастают дети-дошкольники», - рассказали в ОДШИ.В работе клуба примут участие не менее 120 человек, из них полсотни детей. В рамках семейного клуба предполагается организовать 55 занятий по хореографии, изобразительному искусству, хоровому пению и развитию музыкальных способностей для дошколят пяти-шести лет и их родителей. Занятия будут проходить в детсаду № 28 «Веселинка» (ул. Югославская, 10). Ребята будут работать с пластилином, осваивать различные художественные техники, знакомиться с музыкальными инструментами.Торжественное открытие проекта состоялось 25 сентября. Руководитель проекта Лариса Куриди, преподаватель ОДШИ, представила гостям и родителям команду проекта, рассказала, какие мероприятия приготовлены для будущих «учеников».«Как определить, сможет ли ребёнок хорошо петь или из него вырастет человек, склонный заниматься художественным творчеством, а может, он прекрасно освоит игру на фортепиано, гитаре или аккордеоне? Ничего нельзя понять и решить для себя, если не попробовать. А если ещё и первые шаги в искусство происходят вместе с мамой или папой, да ещё и под руководством опытного педагога – успех гарантирован. И «Творческая мастерская» в этом сослужит добрую службу», - отметила она.Гости отметили значимость «Творческой мастерской», поздравили коллективы «Веселинки» и ОДШИ с открытием и пожелали успехов.Фото предоставлено ОДШИ