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30 сентября 2019, 15:56



Капитана-механика буксира уличили в незаконном приобретении и хранении краснокнижных осетров.

В отношении капитана возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 258.1 УК РФ и избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Предварительное расследование продолжается.

Просмотров:203 При проверке транспорта в морском порту Дудинки работники транспортной прокуратуры обнаружили более двухсот кусков осетрины. Прибывшие на место происшествия сотрудники Таймырского ЛО МВД России установили, что 44-летний капитан-механик буксира в пути следования из Красноярска в Дудинку приобрёл у браконьера не менее 54 особей сибирского осетра – особо ценного и охраняемого вида рыб, занесённого в Красную книгу РФ. Затем мужчина разделал их и заморозил в установленной на судне камере.В отношении капитана возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 258.1 УК РФ и избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Предварительное расследование продолжается.