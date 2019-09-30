Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40926

30 сентября 2019, 16:21



Проект норильского карнавала «В городе – театр!» занял первое место на региональном конкурсе Russian Event Awards. Следующий шаг – общенациональный уровень.

Стоит отметить, что в этом году для участия в национальной премии было заявлено 118 проектов из 20 регионов Сибири и Дальнего Востока. Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году. Бурятия впервые принимает финалистов регионального конкурса. Лучшие проекты, в числе которых норильский, примут участие в общенациональном финале премии, который пройдёт 15-17 ноября в Самаре. Фото участников регионального этапа

Просмотров:310 С 25 по 27 сентября в Улан-Удэ проходил финал регионального этапа премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В этом году премия пополнилась новыми номинациями, одной из которых стала «Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал» для городов с населением более 100 тысяч человек. Благодаря этому норильский «В городе – театр!» попал на конкурс. Презентовали его на финале регионального этапа люди, непосредственно принимавшие участие в организации этого праздника: Вадим Красносельский и Елена Дружинина. По их словам, в этой же номинации Сахалин предлагал свой проект театрализованного шоу, посвящённого открытию новогодней ёлки. Казалось бы, события эти – открытие ёлки и карнавальное шествие - по масштабности несопоставимы, но, как отмечают норильчане, у Сахалина тоже был очень достойный проект. Выбор жюри был в пользу нашего карнавала, благодаря массовому вовлечению горожан в подготовку к празднику, многочисленным мастер-классам по изготовлению костюмов и прохождению театрализованного шествияСтоит отметить, что в этом году для участия в национальной премии было заявлено 118 проектов из 20 регионов Сибири и Дальнего Востока.Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году. Бурятия впервые принимает финалистов регионального конкурса.Лучшие проекты, в числе которых норильский, примут участие в общенациональном финале премии, который пройдёт 15-17 ноября в Самаре.Фото участников регионального этапа