Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40927

30 сентября 2019, 16:23



В выходные открылся сезон соревнований по греко-римской борьбе.

В следующий раз увидеть выступления борцов греко-римского стиля горожане смогут в ноябре, на традиционных соревнованиях памяти трагических событий 1981 года. Турнир пройдёт на ковре спортзала «Геркулес» и соберёт спортсменов 2003-04 и 2006-07 г. р.

Просмотров:183 28 сентября на стадионе «Заполярник» прошёл городской турнир «Открытие сезона». Соревнования собрали около 160 борцов из Норильска, приглашены борцы Дудинки и посёлка Носок. Состязались ребята в трёх возрастных категориях: 2006-2007 г. р., 2008-2009 и 2010-2011 г. р., разыграв за выходные 40 комплектов наград. Для соревнований застелили два борцовских ковра, чтобы турнир проходил динамично. «Эти соревнования ориентированы в первую очередь на младших ребят. Для них устроим показательные выступления. В целом прошло всё хорошо, эти соревнования показали, кто в какой форме сейчас пребывает», - отметили организаторы турнира.В следующий раз увидеть выступления борцовгреко-римского стиля горожане смогут в ноябре, на традиционных соревнованиях памяти трагических событий 1981 года. Турнир пройдёт на ковре спортзала «Геркулес» и соберёт спортсменов 2003-04 и 2006-07 г. р.