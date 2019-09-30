Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40928

30 сентября 2019, 17:12



Северный завоз – 2019 вступил в завершающую стадию, 90% сырья уже доставлено адресатам.

Предприятия ЖКХ всех населённых пунктов, относящихся к Дудинке, обеспечены каменным углем в полном объёме. На 60% выполнена поставка горюче-смазочных материалов в посёлки Таймыра, в ближайшее время в сельское поселение Хатанга подойдут нефтеналивные суда с оставшимся объёмом топлива. Всего в летнюю навигацию 2019 года в рамках северного завоза в населённые пункты Таймыра планируется поставить 25 844 тонны каменного угля для нужд населения и учреждений бюджетной сферы. Для предприятий жилищно-коммунального хозяйства посёлков будет завезено 18 тысяч тонн каменного угля и порядка 12 тысяч тонн горюче-смазочных материалов: дизельного топлива, сырой нефти, моторных масел. Для коренного населения, ведущего кочевой образ жизни, планируется доставить порядка 117 тонн осветительного керосина. Поставщиками топливно-энергетических ресурсов в 2019 году выступили АО «Енисейское речное пароходство», МП «Таймыр» и АО «Хатангский морской торговый порт», АО «ТаймырЭнерго», ООО «Имекс-А», ООО «ТЗ-Энерго». Фото ЕРП

Просмотров:191 Сегодня каменным углём полностью обеспечены жители домов с печным отоплением, а также - учреждения бюджетной сферы во всех посёлках Таймыра. Исключение составляют посёлок Усть-Авам, куда уголь доставят к концу года, а также посёлок Попигай, здесь поставка выполнена более чем на 70%.Предприятия ЖКХ всех населённых пунктов, относящихся к Дудинке, обеспечены каменным углем в полном объёме.На 60% выполнена поставка горюче-смазочных материалов в посёлки Таймыра, в ближайшее время в сельское поселение Хатанга подойдут нефтеналивные суда с оставшимся объёмом топлива.Всего в летнюю навигацию 2019 года в рамках северного завоза в населённые пункты Таймыра планируется поставить 25 844 тонны каменного угля для нужд населения и учреждений бюджетной сферы. Для предприятий жилищно-коммунального хозяйства посёлков будет завезено 18 тысяч тонн каменного угля и порядка 12 тысяч тонн горюче-смазочных материалов: дизельного топлива, сырой нефти, моторных масел. Для коренного населения, ведущего кочевой образ жизни, планируется доставить порядка 117 тонн осветительного керосина.Поставщиками топливно-энергетических ресурсов в 2019 году выступили АО «Енисейское речное пароходство», МП «Таймыр» и АО «Хатангский морской торговый порт», АО «ТаймырЭнерго», ООО «Имекс-А», ООО «ТЗ-Энерго».Фото ЕРП