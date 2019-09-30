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30 сентября 2019, 17:32



Норильские боксёры привезли 13 медалей с открытого краевого турнира памяти Романа Давыдова.

(2004-2005 г. р.), юниоры (2002-2003 г. р.), а также взрослые (2000 г. р. и старше). 22 норильчанина, воспитанники спортшколы единоборств и спортшколы № 4, завоевали девять первых мест и четыре вторых, заняв первое командное место. Также наш спортсмен Денис Карасёв, воспитанник СШ № 4, тренирующийся под руководством Максима Трофимова и Владимира Лазника, признан лучшим боксёром турнира. А один из его наставников - Максим Трофимов - стал лучшим тренером турнира. По словам тренеров, отлично себя проявили Феликс Михно (спортшкола единоборств), который хоть и уступил в финале боксёру из Новосибирска, но проявил характер и продемонстрировал большой потенциал; а также Александр Сидельников, который в финальном бою выиграл у призёра первенства России из Новосибирска. Уже 11 октября в Норильске стартует турнир открытия спортивного сезона – зрители приглашаются в спортзал стадиона «Солнышко» (Талнах, ул. Таймырская, 5). А 26 октября двое норильчан - Александр Сидельников и Владислав Ефремов (спортшкола № 4) – отправятся защищать честь города на спартакиаду городов севера России в Воркуту.

Просмотров:188 Около 60 спортсменов из Новосибирска, Игарки, Туруханска, Норильска, Ачинска, Дудинки вышли на ринг в Туруханске. Боксёры выступали в нескольких возрастных категориях: младшие юноши (2008-2009 г. р.), средние юноши (2006-2007 г. р.), юноши(2004-2005 г. р.), юниоры (2002-2003 г. р.), а также взрослые (2000 г. р. и старше).22 норильчанина, воспитанники спортшколы единоборств и спортшколы № 4, завоевали девять первых мест и четыре вторых, заняв первое командное место. Также наш спортсмен Денис Карасёв, воспитанник СШ № 4, тренирующийся под руководством Максима Трофимова и Владимира Лазника, признан лучшим боксёром турнира. А один из его наставников - Максим Трофимов - стал лучшим тренером турнира. По словам тренеров, отлично себя проявили Феликс Михно (спортшкола единоборств), который хоть и уступил в финале боксёру из Новосибирска, но проявил характер и продемонстрировал большой потенциал; а также Александр Сидельников, который в финальном бою выиграл у призёра первенства России из Новосибирска.Уже 11 октября в Норильске стартует турнир открытия спортивного сезона – зрители приглашаются в спортзал стадиона «Солнышко» (Талнах, ул. Таймырская, 5). А 26 октября двое норильчан - Александр Сидельников и Владислав Ефремов (спортшкола № 4) – отправятся защищать честь города на спартакиаду городов севера России в Воркуту.