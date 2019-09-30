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30 сентября 2019, 18:31



Капремонт электропечи на медном заводе позволит сократить потери драгоценных металлов.

В процессе ремонта печь перемонтировали для режима работы с переменного тока на постоянный. Режим электроплавки в условиях постоянного тока имеет ряд преимуществ. В частности, при использовании этой технологии удается снизить потери драгоценных металлов до 600 кг в год. Кроме того, уменьшаются операционные затраты по обслуживанию печи - расход электродов, огнеупорных материалов, электроэнергии. При проведении капитального ремонта не затрагиваются основные конструктивные элементы плавильного агрегата — станины, корпуса, футеровки и другие механизмы. Незначительной замене подлежит только силовая система электроснабжения, управление печи. Для ведения процесса плавки будет смонтирован защищенный операторский пульт, установленный во вновь организованном помещении операторной на плавильном участке металлургического цеха. Снизить затраты на капитальный ремонт печи помогло максимальное использование уже имеющегося оборудования, в том числе узлов и механизмов экспериментальной печи того же типа, которая ранее использовалась на никелевом заводе. Фото pikabu.ru

Просмотров:220 В металлургическом цехе медного завода ЗФ «Норникеля» завершается капитальный ремонт одной из двух дуговых сталеплавильных печей, ёмкость по расплаву которой составляет 1,5 тонны. Инвестиции в проект оцениваются в 16,8 млн руб. Капитальный ремонт плавильного агрегата ведется в рамках программы повышения эффективности и оптимизации издержек на предприятиях Заполярного филиала, сообщает пресс-служба «Норникеля».В процессе ремонта печь перемонтировали для режима работы с переменного тока на постоянный. Режим электроплавки в условиях постоянного тока имеет ряд преимуществ. В частности, при использовании этой технологии удается снизить потери драгоценных металлов до 600 кг в год. Кроме того, уменьшаются операционные затраты по обслуживанию печи - расход электродов, огнеупорных материалов, электроэнергии.При проведении капитального ремонта не затрагиваются основные конструктивные элементы плавильного агрегата — станины, корпуса, футеровки и другие механизмы. Незначительной замене подлежит только силовая система электроснабжения, управление печи. Для ведения процесса плавки будет смонтирован защищенный операторский пульт, установленный во вновь организованном помещении операторной на плавильном участке металлургического цеха.Снизить затраты на капитальный ремонт печи помогло максимальное использование уже имеющегося оборудования, в том числе узлов и механизмов экспериментальной печи того же типа, которая ранее использовалась на никелевом заводе.Фото pikabu.ru