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30 сентября 2019, 18:33



МФК «Норильский никель» вничью разошёлся с «Новой генерацией»

Таким образом с учётом первого матча, завершившегося со счётом 2:1 в нашу пользу, норильчане увёзли из Сыктывкара 4 очка и в турнирной таблице поднялись на третью строчку. В следующем, четвёртом туре подопечные Евгения Куксевича встретятся с МФК «Синара», игры пройдут в Екатеринбурге. На послематчевой пресс-конференции Алексей Попов, старший тренер МФК «Норильский никель», отметил, что заполярную команду результат не устраивает. Хотелось выиграть. Но, учитывая, как складывалась игра, им было сложно. - Пропустили быстрый гол, тяжело входили в матч. В конце первого тайма ещё и второй пропустили. Соперник расцвёл, давил. Во втором тайме перестроились. Начали действовать более агрессивно. Забили гол, создавали моменты. Впрочем, иногда игра проходила «на качелях», поэтому могли и пропустить. Но вообще могли сравнять и раньше, не дожидаясь игры пять на четыре. В концовке могли и выиграть. Но по тому, как протекала встреча, считаю, что результат закономерен. Надо включаться раньше, особенно тут в Сыктывкаре, где болельщики гонят, а ребята практически «умирают» на паркете. И для того чтобы обыгрывать такую команду, надо «умирать» тоже. Сегодня нам этого не хватило, - цитирует Алексея Попова пресс-служба клуба «Новая генерация». Фото с официального сайта МФК "Новая генерация"

Просмотров:200 Вторая игра третьего тура чемпионата России по мини-футболу среди клубов Суперлиги между командами «Норильский никель» и «Новая генерация» завершилась вничью со счётом 2:2. Голами за заполярный клуб отметились Павел Соколов и Владислав Шаяхметов.Таким образом с учётом первого матча, завершившегося со счётом 2:1 в нашу пользу, норильчане увёзли из Сыктывкара 4 очка и в турнирной таблице поднялись на третью строчку. В следующем, четвёртом туре подопечные Евгения Куксевича встретятся с МФК «Синара», игры пройдут в Екатеринбурге.На послематчевой пресс-конференции Алексей Попов, старший тренер МФК «Норильский никель», отметил, что заполярную команду результат не устраивает. Хотелось выиграть. Но, учитывая, как складывалась игра, им было сложно.- Пропустили быстрый гол, тяжело входили в матч. В конце первого тайма ещё и второй пропустили. Соперник расцвёл, давил. Во втором тайме перестроились. Начали действовать более агрессивно. Забили гол, создавали моменты. Впрочем, иногда игра проходила «на качелях», поэтому могли и пропустить. Но вообще могли сравнять и раньше, не дожидаясь игры пять на четыре. В концовке могли и выиграть. Но по тому, как протекала встреча, считаю, что результат закономерен. Надо включаться раньше, особенно тут в Сыктывкаре, где болельщики гонят, а ребята практически «умирают» на паркете. И для того чтобы обыгрывать такую команду, надо «умирать» тоже. Сегодня нам этого не хватило, - цитирует Алексея Попова пресс-служба клуба «Новая генерация».Фото с официального сайта МФК "Новая генерация"