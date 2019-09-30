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30 сентября 2019, 18:40



Енисейское пароходство инспектирует флот.

Инспекторские комиссии формируются из сотрудников отделов технической эксплуатации флота, охраны труда и пожарной безопасности, службы безопасности судовождения, механиков-наставников Енисейского пароходства, а также специалистов контрольно-ревизионной службы ООО «Норникель – ЕРП». В ходе осмотров они проверяют организацию и контроль за техническим состоянием судов, оценивают работу экипажа по содержанию судна, соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности, правильность ведения технической документации, вахтенных журналов, регулярность отработки действий по судовым тревогам, а также проводят контрольные замеры топлива и нефтепродуктов. Комиссии работают на рейдах, в затоне Подтесовской РЭБ флота, в Ермолаевской РЭБ флота, в Красноярском судостроительном центре, на Червинской линии и в порту Дудинка. Инспекторы составляют протоколы о выявленных недочетах и через определенное время возвращаются, чтобы убедиться, что все замечания устранены. Начальник отдела технической эксплуатации флота АО «ЕРП» Владимир Автушко отмечает: – Плавсостав с каждым годом всё более ответственно подходит к вопросам содержания судов и соблюдения правил безопасности и охраны труда. Так, по результатам первых трех месяцев работы комиссий на хорошо было оценено 89% проинспектированного флота, 11% - на удовлетворительно. Результаты инспекторских осмотров играют роль при подведении итогов корпоративного смотра-конкурса «Лучший экипаж». Победители конкурса определяются в нескольких номинациях по завершении навигационного сезона. Экипажи, победившие в соревновании, поощряются материально, награждаются памятными подарками и призами. Фото ЕРП

Просмотров:203 С июля по октябрь Енисейское речное пароходство совместно с управляющей компанией ООО «Норникель – ЕРП» проводят инспекторские осмотры флота. Такие проверки практикуются в компании уже восьмой год и хорошо себя зарекомендовали.Инспекторские комиссии формируются из сотрудников отделов технической эксплуатации флота, охраны труда и пожарной безопасности, службы безопасности судовождения, механиков-наставников Енисейского пароходства, а также специалистов контрольно-ревизионной службы ООО «Норникель – ЕРП».В ходе осмотров они проверяют организацию и контроль за техническим состоянием судов, оценивают работу экипажа по содержанию судна, соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности, правильность ведения технической документации, вахтенных журналов, регулярность отработки действий по судовым тревогам, а также проводят контрольные замеры топлива и нефтепродуктов.Комиссии работают на рейдах, в затоне Подтесовской РЭБ флота, в Ермолаевской РЭБ флота, в Красноярском судостроительном центре, на Червинской линии и в порту Дудинка. Инспекторы составляют протоколы о выявленных недочетах и через определенное время возвращаются, чтобы убедиться, что все замечания устранены.Начальник отдела технической эксплуатации флота АО «ЕРП» Владимир Автушко отмечает:– Плавсостав с каждым годом всё более ответственно подходит к вопросам содержания судов и соблюдения правил безопасности и охраны труда. Так, по результатам первых трех месяцев работы комиссий на хорошо было оценено 89% проинспектированного флота, 11% - на удовлетворительно.Результаты инспекторских осмотров играют роль при подведении итогов корпоративного смотра-конкурса «Лучший экипаж». Победители конкурса определяются в нескольких номинациях по завершении навигационного сезона. Экипажи, победившие в соревновании, поощряются материально, награждаются памятными подарками и призами.Фото ЕРП