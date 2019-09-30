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30 сентября 2019, 18:43



В Норильске возобновила работу федерация кикбоксинга. Уже в декабре она представит своих спортсменов на первенстве и чемпионате края.

- Сам я находился на обучении на материке, а те, кто были на территории, видимо, не были готовы взять на себя эту работу. Сейчас тренеры есть, мы начали занятия – пока они ведутся в Талнахе и трижды в неделю в Центральном районе в центре единоборств и фитнеса «Олимп». На занятия приглашаются как взрослые, так и дети с 8 лет, которые зачисляются в спортивно-оздоровительные группы, затем – в начальную подготовку и учебно-тренировочные группы. Федерация обеспечивает официальное присвоение разрядов и званий. В декабре спортсмены федерации – 18-летняя Анастасия Юстенюк и трое ребят 10-12 лет отправятся на чемпионат и первенство края соответственно. - Настя занимается только два года, на местном уровне хорошо себя показывает, поездка на край для неё дебют. Она с первого дня обладала высокой мотивацией, по технике готова, а психологические вопросы будем решать прямо на турнире, - отмечает её тренер Георгий Гришанин. – Туристами мы ездить не привыкли, претендуем на результат.

Просмотров:210 Федерация по этому виду спорта в Норильске долгое время отсутствовала – сказывалась нехватка тренеров. Как рассказал Георгий Гришанин, президент и старший тренер федерации кикбоксинга Норильска, ряд специалистов уехали из города, а некоторые завершили свою деятельность:- Сам я находился на обучении на материке, а те, кто были на территории, видимо, не были готовы взять на себя эту работу. Сейчас тренеры есть, мы начали занятия – пока они ведутся в Талнахе и трижды в неделю в Центральном районе в центре единоборств и фитнеса «Олимп».На занятия приглашаются как взрослые, так и дети с 8 лет, которые зачисляются в спортивно-оздоровительные группы, затем – в начальную подготовку иучебно-тренировочные группы. Федерация обеспечивает официальное присвоение разрядов и званий.В декабре спортсмены федерации – 18-летняя Анастасия Юстенюк и трое ребят 10-12 лет отправятся на чемпионат и первенство края соответственно.- Настя занимается только два года, на местном уровне хорошо себя показывает, поездка на край для неё дебют. Она с первого дня обладала высокой мотивацией, по технике готова, а психологические вопросы будем решать прямо на турнире, - отмечает её тренер Георгий Гришанин. – Туристами мы ездить не привыкли, претендуем на результат.