Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40934

30 сентября 2019, 19:08



Театральная студия «Красная строка» набирает будущих артистов.

Телефон для справок 48-34-06.

Просмотров:200 Участники студии под руководством Сергея Даданова, артиста Норильского Заполярного театра драмы, участвуют в актёрских тренингах и постановках спектаклей. Занятия в студии бесплатные, возраст участников – от 14 до 25 лет. Репетиции проходят в публичной библиотеке по адресу Ленинский проспект, 20а, в понедельник с 18.00 до 20.00, в четверг с 16.00 до 18.00.Телефон для справок 48-34-06.