Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/40934
30 сентября 2019, 19:08

Театральная студия «Красная строка» набирает будущих артистов.


Участники студии под руководством Сергея Даданова, артиста Норильского Заполярного театра драмы, участвуют в актёрских тренингах и постановках спектаклей. Занятия в студии бесплатные, возраст участников – от 14 до 25 лет. Репетиции проходят в публичной библиотеке по адресу Ленинский проспект, 20а, в понедельник с 18.00 до 20.00, в четверг с 16.00 до 18.00.
Телефон для справок 48-34-06.

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    Список новостей

 1 октября 2019 
11:01   3,5 млрд рублей на охрану окружающей среды в Красноярском крае. 10:33   Норильчанин прошёл первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый».

 30 сентября 2019 
19:10   Сегодня последний день отработала старейший педагог и художник Норильска Наталья Манакова, которая около полувека преподавала в Норильской детской художественной школе 19:08   Театральная студия «Красная строка» набирает будущих артистов.
18:43   В Норильске возобновила работу федерация кикбоксинга. Уже в декабре она представит своих спортсменов на первенстве и чемпионате края. 18:40   Енисейское пароходство инспектирует флот.
18:33   МФК «Норильский никель» вничью разошёлся с «Новой генерацией» 18:31   Капремонт электропечи на медном заводе позволит сократить потери драгоценных металлов.
17:32   Норильские боксёры привезли 13 медалей с открытого краевого турнира памяти Романа Давыдова. 17:12   Северный завоз – 2019 вступил в завершающую стадию, 90% сырья уже доставлено адресатам.
16:23   В выходные открылся сезон соревнований по греко-римской борьбе. 16:21   Проект норильского карнавала «В городе – театр!» занял первое место на региональном конкурсе Russian Event Awards. Следующий шаг – общенациональный уровень.
15:56   Капитана-механика буксира уличили в незаконном приобретении и хранении краснокнижных осетров. 15:22   Оганерская школа искусств открыла «Творческую мастерскую».
14:57   Подрядчик, занимавшийся обустройством четырёх автобусных остановок, подвёл горожан и не уложился в оговоренный срок. За исключением этого, работы на улично-дорожной сети Норильска проходят гладко. 14:42   Неделя приёма граждан по личным вопросам проходит в штабе «Единой России».
13:38   Норильчане завоевали шесть золотых медалей чемпионата России по стритлифтингу. 12:37   Не справился с управлением и попал в городскую больницу. В выходные на улице Октябрьской произошло ДТП.
12:36   Норильское местное отделение «Боевого братства» приняло участие в военно-патриотическом мероприятии «Полевой выход 2019».

 27 сентября 2019 
17:57   В Дудинке задержали более 17 тонн говядины, отправленной из Красноярска в Норильск. 17:54   Дома обманутых дольщиков в Красноярском крае достроят за 2 миллиарда рублей из средств федерального бюджета.
17:34   Основой подготовки нового краевого бюджета станут национальные проекты. 17:29   В «Роевом ручье» выпустили из карантина спасённую в Норильске белую медведицу.
17:04   Квартиру в Старом Осколе теперь можно приобрести по особенно выгодной цене. 16:57   Закончилась модернизация выработок учебного полигона в шахте «Ангидрит» рудника «Кайерканский».
16:51   Воспитанники детского сада «Снежинка» порадовали сотрудников учреждения творческими подарками. 14:32   В двух ДТП, которые произошли вчера днём в различных районах Большого Норильска, пострадали пешеходы.
14:29   В воскресенье в Талнахе стартует первенство Норильска по баскетболу среди спортсменок 15-16 лет. 14:26   Полицейские провели для первоклашек гимназии № 5 пятиминутку безопасности.
14:14   Норильский драмтеатр открывает творческий сезон. Сегодня – «Фирс», завтра – «Дракон». 12:34   Сегодня все сотрудники детских садов отмечают профессиональный праздник – День дошкольного работника.
12:29   Ученые исследуют тундру на предмет возможности строительства железной дороги до Норильска. 12:17   610 детей будут бесплатно обучаться по программе «РобоНикель» – 2019/20.
12:04   «Норникель» представил свои проекты государственно-частного партнёрства в экономической и социальной сферах.

 26 сентября 2019 
18:41   Для ребят из «Болеро» мастер-классы проводит профессиональный исполнитель латиноамериканских танцев. 18:39   Норильский клуб авторской песни открыл 41-й творческий сезон.
17:43   В Красноярском крае автоматизируют работу скорой медицинской помощи. 17:42   Норильчанин при покупке квадрокоптера нарвался на мошенников.
15:57   В Красноярском крае до конца года почти 800 детей-сирот получат новые квартиры, из них 30 - норильчане. 15:56   Водителям скорой в Красноярском крае поднимают зарплату на 30%.
15:55   Уже в начале октября завершится ремонт здания на ул. Полярной, 7, где сегодня располагается талнахское отделение управления соцполитики. 15:34   В новогодние каникулы талнахцы будут смотреть кино в обновлённом кинозале КДЦ Высоцкого.
14:51   Сегодня утром госавтоинспекторы провели рейд «Детское удерживающее устройство». За час работы составлено восемь административных протоколов. 13:53   Пятилетие благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» отметили во Дворце культуры компании.
13:53   Правильный источник. В стране заработал единый ресурс для родителей растимдетей.рф. 13:09   Норильские школьники погрузились в «Глубину»: в Молодёжном центре прошёл всероссийский исторический квест.
13:09   В понедельник старейшая фирма мира Thomas Cook, владелица российских «Интуриста» и «Библио-Глобуса», заявила о банкротстве и начале процесса ликвидации. 13:09   Эксперты: налоговый вычет для соцобъектов Арктики снизит нагрузку на бюджет.

 25 сентября 2019 
21:39   На станции юных техников заработала мастерская ручного труда «Технарики». На занятия приглашаются все желающие. 17:15   «Музей города – всем городом»: 80-летний юбилей Музей Норильска отметит преображением, которое начнётся с общественной разработки его концепции.




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