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30 сентября 2019, 19:10



Сегодня последний день отработала старейший педагог и художник Норильска Наталья Манакова, которая около полувека преподавала в Норильской детской художественной школе

Перед последним уроком заслуженного ветерана поздравила с окончанием большого и плодотворного преподавательского пути начальник управления по делам культуры и искусства Ирина Субочева. Она от души назвала Наталью Манакову культурным достоянием города и поблагодарила за преданность профессии и Норильску, значительный вклад в развитие художественного образования, воспитание поколений юных дарований и подготовку достойных кадров. Художница преподнесла в галерею управления культуры свою работу, посвящённую Северу. А также передала немало своих творений и личный архив родной школе. В день учителя коллеги особо поздравят Наталью Викторовну Манакову, которую ждёт немало сюрпризов. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:225 Наталья Манакова улетает в родной Красноярск, где в своё время окончила художественное училище имени В.Сурикова. В Норильске она успешно учила детей изобразительному искусству с известными мастерами Николаем Лоем, Маргаритой Черняевой, Александром Слесаревым, четверть века была завучем НДХШ. Многие её ученики избрали творческий путь и сегодня сами преподают в школах искусств. Живописные и графические работы Натальи экспонировались на городских и всесоюзных выставках, хранятся в фондах Музея Норильска и родной школы.Перед последним уроком заслуженного ветерана поздравила с окончанием большого и плодотворного преподавательского пути начальник управления по делам культуры и искусства Ирина Субочева. Она от души назвала Наталью Манакову культурным достоянием города и поблагодарила за преданность профессии и Норильску, значительный вклад в развитие художественного образования, воспитание поколений юных дарований и подготовку достойных кадров. Художница преподнесла в галерею управления культуры свою работу, посвящённую Северу. А также передала немало своих творений и личный архив родной школе. В день учителя коллеги особо поздравят Наталью Викторовну Манакову, которую ждёт немало сюрпризов.Фото Владимира Макушкина