Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40936

1 октября 2019, 10:33



Норильчанин прошёл первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый».

В первом региональном отборочном туре участвовали 26 полицейских. Кандидатов на звание «народный» выбирали граждане, голосуя на сайте Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Таким образом, определилась десятка лидеров, в которую вошёл и участковый из Норильска - майор полиции Алексей Домогашев. Отбор продолжается. С 7 по 16 октября на сайте 24.мвд.рф пройдёт второй этап конкурса. Жителям Красноярья предстоит определить единственного делегата на финальный тур «Народного участкового».

Просмотров:69 В первом региональном отборочном туре участвовали 26 полицейских. Кандидатов на звание «народный» выбирали граждане, голосуя на сайте Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Таким образом, определилась десятка лидеров, в которую вошёл и участковый из Норильска - майор полиции Алексей Домогашев. Отбор продолжается. С 7 по 16 октября на сайте 24.мвд.рф пройдёт второй этап конкурса. Жителям Красноярья предстоит определить единственного делегата на финальный тур «Народного участкового».