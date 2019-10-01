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1 октября 2019, 11:01

3,5 млрд рублей на охрану окружающей среды в Красноярском крае.


На заседании краевого правительства утверждена госпрограмма «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов». До 2022 года планируется организовать 2700 площадок, приобрести порядка 120 тысяч контейнеров, отремонтировать пять гидротехнических сооружений, сообщается на официальном портале региона.
Госпрограмма состоит из восьми подпрограмм: «Обращение с отходами»; «Охрана атмосферного воздуха, мониторинг окружающей среды»; «Использование и охрана водных ресурсов»; «Охрана природных комплексов и объектов»; «Обеспечение радиационной безопасности населения края и улучшение социально-экономических условий его проживания»; «Охрана, государственный надзор и регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания»; «Экологическое образование и воспитание»; «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».
Как сообщил в своём докладе министр экологии и рационального природопользования края Павел Корчашкин, к 2022 году количество объектов, построенных в рамках территориальной схемы в области обращения с отходами, увеличится с 89 до 108. Кроме того, до 67,6% возрастёт доля населения региона, охваченной краевой сетью наблюдения за качеством атмосферного воздуха.
Финансирование государственной программы на три года составит около 3,5 млрд рублей.

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    Список новостей

 1 октября 2019 
11:01   3,5 млрд рублей на охрану окружающей среды в Красноярском крае. 10:33   Норильчанин прошёл первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый».

 30 сентября 2019 
19:10   Сегодня последний день отработала старейший педагог и художник Норильска Наталья Манакова, которая около полувека преподавала в Норильской детской художественной школе 19:08   Театральная студия «Красная строка» набирает будущих артистов.
18:43   В Норильске возобновила работу федерация кикбоксинга. Уже в декабре она представит своих спортсменов на первенстве и чемпионате края. 18:40   Енисейское пароходство инспектирует флот.
18:33   МФК «Норильский никель» вничью разошёлся с «Новой генерацией» 18:31   Капремонт электропечи на медном заводе позволит сократить потери драгоценных металлов.
17:32   Норильские боксёры привезли 13 медалей с открытого краевого турнира памяти Романа Давыдова. 17:12   Северный завоз – 2019 вступил в завершающую стадию, 90% сырья уже доставлено адресатам.
16:23   В выходные открылся сезон соревнований по греко-римской борьбе. 16:21   Проект норильского карнавала «В городе – театр!» занял первое место на региональном конкурсе Russian Event Awards. Следующий шаг – общенациональный уровень.
15:56   Капитана-механика буксира уличили в незаконном приобретении и хранении краснокнижных осетров. 15:22   Оганерская школа искусств открыла «Творческую мастерскую».
14:57   Подрядчик, занимавшийся обустройством четырёх автобусных остановок, подвёл горожан и не уложился в оговоренный срок. За исключением этого, работы на улично-дорожной сети Норильска проходят гладко. 14:42   Неделя приёма граждан по личным вопросам проходит в штабе «Единой России».
13:38   Норильчане завоевали шесть золотых медалей чемпионата России по стритлифтингу. 12:37   Не справился с управлением и попал в городскую больницу. В выходные на улице Октябрьской произошло ДТП.
12:36   Норильское местное отделение «Боевого братства» приняло участие в военно-патриотическом мероприятии «Полевой выход 2019».

 27 сентября 2019 
17:57   В Дудинке задержали более 17 тонн говядины, отправленной из Красноярска в Норильск. 17:54   Дома обманутых дольщиков в Красноярском крае достроят за 2 миллиарда рублей из средств федерального бюджета.
17:34   Основой подготовки нового краевого бюджета станут национальные проекты. 17:29   В «Роевом ручье» выпустили из карантина спасённую в Норильске белую медведицу.
17:04   Квартиру в Старом Осколе теперь можно приобрести по особенно выгодной цене. 16:57   Закончилась модернизация выработок учебного полигона в шахте «Ангидрит» рудника «Кайерканский».
16:51   Воспитанники детского сада «Снежинка» порадовали сотрудников учреждения творческими подарками. 14:32   В двух ДТП, которые произошли вчера днём в различных районах Большого Норильска, пострадали пешеходы.
14:29   В воскресенье в Талнахе стартует первенство Норильска по баскетболу среди спортсменок 15-16 лет. 14:26   Полицейские провели для первоклашек гимназии № 5 пятиминутку безопасности.
14:14   Норильский драмтеатр открывает творческий сезон. Сегодня – «Фирс», завтра – «Дракон». 12:34   Сегодня все сотрудники детских садов отмечают профессиональный праздник – День дошкольного работника.
12:29   Ученые исследуют тундру на предмет возможности строительства железной дороги до Норильска. 12:17   610 детей будут бесплатно обучаться по программе «РобоНикель» – 2019/20.
12:04   «Норникель» представил свои проекты государственно-частного партнёрства в экономической и социальной сферах.

 26 сентября 2019 
18:41   Для ребят из «Болеро» мастер-классы проводит профессиональный исполнитель латиноамериканских танцев. 18:39   Норильский клуб авторской песни открыл 41-й творческий сезон.
17:43   В Красноярском крае автоматизируют работу скорой медицинской помощи. 17:42   Норильчанин при покупке квадрокоптера нарвался на мошенников.
15:57   В Красноярском крае до конца года почти 800 детей-сирот получат новые квартиры, из них 30 - норильчане. 15:56   Водителям скорой в Красноярском крае поднимают зарплату на 30%.
15:55   Уже в начале октября завершится ремонт здания на ул. Полярной, 7, где сегодня располагается талнахское отделение управления соцполитики. 15:34   В новогодние каникулы талнахцы будут смотреть кино в обновлённом кинозале КДЦ Высоцкого.
14:51   Сегодня утром госавтоинспекторы провели рейд «Детское удерживающее устройство». За час работы составлено восемь административных протоколов. 13:53   Пятилетие благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» отметили во Дворце культуры компании.
13:53   Правильный источник. В стране заработал единый ресурс для родителей растимдетей.рф. 13:09   Норильские школьники погрузились в «Глубину»: в Молодёжном центре прошёл всероссийский исторический квест.
13:09   В понедельник старейшая фирма мира Thomas Cook, владелица российских «Интуриста» и «Библио-Глобуса», заявила о банкротстве и начале процесса ликвидации. 13:09   Эксперты: налоговый вычет для соцобъектов Арктики снизит нагрузку на бюджет.

 25 сентября 2019 
21:39   На станции юных техников заработала мастерская ручного труда «Технарики». На занятия приглашаются все желающие. 17:15   «Музей города – всем городом»: 80-летний юбилей Музей Норильска отметит преображением, которое начнётся с общественной разработки его концепции.




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