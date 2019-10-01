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1 октября 2019, 11:01



3,5 млрд рублей на охрану окружающей среды в Красноярском крае.

Госпрограмма состоит из восьми подпрограмм: «Обращение с отходами»; «Охрана атмосферного воздуха, мониторинг окружающей среды»; «Использование и охрана водных ресурсов»; «Охрана природных комплексов и объектов»; «Обеспечение радиационной безопасности населения края и улучшение социально-экономических условий его проживания»; «Охрана, государственный надзор и регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания»; «Экологическое образование и воспитание»; «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия». Как сообщил в своём докладе министр экологии и рационального природопользования края Павел Корчашкин, к 2022 году количество объектов, построенных в рамках территориальной схемы в области обращения с отходами, увеличится с 89 до 108. Кроме того, до 67,6% возрастёт доля населения региона, охваченной краевой сетью наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Финансирование государственной программы на три года составит около 3,5 млрд рублей.

Просмотров:34 На заседании краевого правительства утверждена госпрограмма «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов». До 2022 года планируется организовать 2700 площадок, приобрести порядка 120 тысяч контейнеров, отремонтировать пять гидротехнических сооружений, сообщается на официальном портале региона.Госпрограмма состоит из восьми подпрограмм: «Обращение с отходами»; «Охрана атмосферного воздуха, мониторинг окружающей среды»; «Использование и охрана водных ресурсов»; «Охрана природных комплексов и объектов»; «Обеспечение радиационной безопасности населения края и улучшение социально-экономических условий его проживания»; «Охрана, государственный надзор и регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания»; «Экологическое образование и воспитание»; «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия».Как сообщил в своём докладе министр экологии и рационального природопользования края Павел Корчашкин, к 2022 году количество объектов, построенных в рамках территориальной схемы в области обращения с отходами, увеличится с 89 до 108. Кроме того, до 67,6% возрастёт доля населения региона, охваченной краевой сетью наблюдения за качеством атмосферного воздуха.Финансирование государственной программы на три года составит около 3,5 млрд рублей.