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1 октября 2019, 14:51

Итоги конференция «Освоение Арктики: природа, город, человек», состоявшейся в Норильске, предложат внести в Стратегию развития Арктики.


Об этом заявил директор Агентства развития Норильска Максим Миронов. Он считает, что проработанные на конференции задачи, которые найдут отражение в итоговой резолюции, должны быть учтены и на более высоком уровне.
- Уже 3 октября состоится сессия Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, на которой планируется обсуждение проектного документа «Стратегии развития Арктики». Мы планируем представить итоги работы нашей конференции, для того чтобы положения резолюции были внесены в проект Стратегии, - добавил Максим Миронов.
Напомним, международная научно-практической конференция «Освоение Арктики: природа, город, человек» прошла в Норильске на прошлой неделе. В течение трёх дней эксперты обсуждали вопросы, связанные с развитием городской среды, сохранением гео- и биоразнообразия северных территорий. Говорили о том, как опыт освоения Арктики может быть полезен в современных условиях.
На пленарном заседании выступил Грэм Спайерс, почвовед из Канады, который поделился опытом рекультивации целого города. Канадский Садбери во многом похож на Норильск. Строительство Садбери связано с началом освоения крупного медно-никелевого месторождения. Долгое время промышленное производство мешало качественному озеленению городского пространства. Но с начала 1970-х годов группа экспертов, среди которых Грэм Спайерс, занялись рекультивацией земель и увеличением плодородного слоя почвы. Спустя 40 лет Садбери не узнать. Опыт канадских коллег применим к условиям Норильска, тем более с учётом реализации компанией «Норникель» «Серного проекта».
Голландский урбанист Кис Донкерс рассказал о том, как ему с командой удалось дать вторую жизнь городу Эйндховену, из которого ушло крупное предприятие – компания Philips. При поддержке мэра Эйндховена Кис объединил усилия администрации, бизнеса и Технического университета для того, чтобы найти новые пути развития города. Сегодня Эйндховен – современный центр, заброшенные фабрики которого стали модными общественными пространствами.
Конференция продолжилась работой трёх тематических секций - история освоения Арктики; сохранение гео- и биоразнообразия Арктики; развитие городской среды в условиях Арктики.
Среди докладчиков – сотрудники Агентства развития Норильска Виктория Чуланова и Роман Кулян, занимающиеся развитием городской среды и инвестиционной политикой. На примере проектов, реализацией которых занимается АРН, они рассказали о том, как закрытые общественные пространства помогают качественно изменить городскую среду. В апреле АРН совместно с институтом территориального планирования «Урбаника» представили мастер-план Норильска. Наряду с другими выводами и предложениями анализ существующей ситуации показал дефицит качественных закрытых общественных пространств. Для решения этой задачи Агентство при поддержке города и компании «Норникель» создаёт городское общественное пространство в здании бывшей технической библиотеки на Ленинском проспекте, 1. Второй проект – открытие современного Центра цифрового образования. Будущий IT-куб позволит создать основу для решения актуальных технологических задач территории, будет способствовать качественному цифровому образованию детей и молодёжи.
Итогом конференции станет резолюция, в которую войдут предложения, проработанные в каждой из трёх секций. Созданы рабочие группы. Они будут курировать решение приоритетных задач, отобранных при обсуждении на заседаниях секций.
Лариса Стрючкова, представитель Клуба исследователей Таймыра, считает одним из главных итогов конференции – восстановление горизонтальных связей в научном сообществе, которые были нарушены в 1990-х:
- Мы увидели, как много людей работает в смежных направлениях, сколько проведено экспедиций, какие существуют научные разработки – всё это позволяет нам комплексно смотреть на задачи и решать их.
Значимость конференции оценил ректор Норильского государственного индустриального института, аудитории которого стали площадками деловой программы.
- Для института очень важно международное сотрудничество. И важно, чтобы не только учёные погружались в эту тематику, но и наши студенты, - отметил Дмитрий Дубров.
Добавим, конференцию организовало Агентство развития Норильска в партнёрстве с Клубом исследователей Таймыра, НГИИ, Объединенной дирекцией заповедников Таймыра, кинокомплексом «Родина» при поддержке администрации города и компании «Норникель».
Фото Алёны Ивановой

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