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1 октября 2019, 14:52



На Кольском полуострове начато строительство крупнейшего объекта возобновляемой энергетики за полярным кругом.

Кольская ветроэлектростанция - ветропарк компании «Энел Россия» обладает установленной мощностью 201 МВт. Общий объём инвестиций компании «Энел Россия» в Кольский ветропарк составит около 273 миллионов евро. Ввод Кольской ВЭС в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года. Ветропарк сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 600 000 тонн углекислого газа в атмосферу. Ветропарк будет оснащён 57 турбинами и расположен на территории общей площадью 257 гектаров. По мнению экспертов «Энел Россия», создаваемый ветропарк - ещё один дополнительный эшелон энергетической безопасности, превращение региона в передовой с точки зрения самых современных технологий и таких актуальных трендов, как зелёная энергетика.

Просмотров:224 Кольская ветроэлектростанция - ветропарк компании «Энел Россия» обладает установленной мощностью 201 МВт. Общий объём инвестиций компании «Энел Россия» в Кольский ветропарк составит около 273 миллионов евро.Ввод Кольской ВЭС в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года. Ветропарк сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 600 000 тонн углекислого газа в атмосферу. Ветропарк будет оснащён 57 турбинами и расположен на территории общей площадью 257 гектаров.По мнению экспертов «Энел Россия», создаваемый ветропарк - ещё один дополнительный эшелон энергетической безопасности, превращение региона в передовой с точки зрения самых современных технологий и таких актуальных трендов, как зелёная энергетика.