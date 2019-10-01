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1 октября 2019, 14:55



В России началась осенняя призывная кампания. Из Норильска и Таймыра на службу отправятся более 250 человек.

Как сообщили «Заполярной Правде» в военном комиссариате Норильска и Таймыра, из нашего региона под ружьё встанут более 250 призывников, из них примерно 210 - норильчане. Наши земляки служат во всех родах войск, но чаще всего – в Сухопутных. Когда именно произойдёт первая отправка новобранцев, пока не известно. Добавим, что следующая призывная кампания, весенняя, начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля. Весной на службу уходят только норильчане. На Таймыре призыв проходит один раз в год - осенью. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:282 Осенний призыв стартовал сегодня, 1 октября, и продлится до 31 декабря. За это время войска пополнят 132 тысячи новобранцев со всех 85 субъектов страны. Это на 500 человек меньше, чем в прошлом году.Как сообщили «Заполярной Правде» в военном комиссариате Норильска и Таймыра, из нашего региона под ружьё встанут более 250 призывников, из них примерно 210 - норильчане. Наши земляки служат во всех родах войск, но чаще всего – в Сухопутных. Когда именно произойдёт первая отправка новобранцев, пока не известно.Добавим, что следующая призывная кампания, весенняя, начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля. Весной на службу уходят только норильчане. На Таймыре призыв проходит один раз в год - осенью.Фото Владимира Макушкина